陳韋迪：知道戰爭的殘酷才更理解和平的價值

陳韋迪 中評社高雄7月13日電（作者 陳韋迪）熱中戰爭的人之所以能懂得和平的重要性，是因為戰爭與和平本質上是一對矛盾而又相互轉化的關係。



正如軍事學家曾說：戰爭轉化為和平，和平轉化為戰爭；和平是戰爭的反面，沒有打仗哪會有“和平”二字。



軍人和參與戰爭的人，他們親身經歷了戰爭的破壞和死亡、殘酷與痛苦，深刻體會到和平的珍貴與來之不易，所以渴望避免衝突，追求穩定與和諧。



此外，戰爭揭示了人類社會中利益衝突、恐懼與不安全感的深層根源，這些經驗促使人們認識到和平不僅是理想狀態，更是需要積極維護的成果。



當前國際局勢緊張，可以預見未來的戰場恐將比一戰、二戰，甚至俄烏衝突更為殘酷無情，其戰鬥的激烈殘忍、恐怖與殺戮，實在沒有太多餘時間讓人性稍作停留，也無法指望國際支援能即時補位。



更因，高科技進步神速，時間與空間的壓縮、資訊與AI科技日新月異的突破發展，已經讓殺戮成為一場數位演算，只要滿足“最小誤差、最高效率”，即可秒下殺戮令，任何同情與憐憫都變得奢侈。



所以人類必須警覺面對未來戰爭將使時間、空間與人性理智的消逝。



當今，台灣執政黨在“一中憲法”未改，卻將“中國”定義為“境外敵對勢力”，在缺乏明確法律授權基礎下，把台灣推向準戰爭狀態；然後以“反滲透”為名，掉轉槍口把在野黨和異議者都當作“境內敵對勢力”，尤其在賴政府，從就任初的“兩國互不隸屬”，到日前定性中國大陸為“境外敵對勢力”，再到認同“脫中入北”又拋出大陸“統戰”威脅、“十七項因應政策”等等倡議……如今，兩岸關係已然鎖進了一個死局。

