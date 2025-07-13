民調：超七成以色列民眾支持實現加沙全面停火

中評社香港7月13日電／以色列媒體12日報導，最新民調顯示，超過七成以色列民眾支持在加沙地帶實現全面停火，這說明大多數以色列人在這一問題上與總理內塔尼亞胡“分道揚鑣”。



《以色列時報》援引以色列第12頻道電視台發佈的民調結果報導，74%的民眾支持與巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）達成一項協議，結束以軍在加沙地帶的軍事行動，換取哈馬斯一次性釋放全部被扣押人員。而這74%的支持者中，有60%曾在選舉中投票支持內塔尼亞胡領導的執政聯盟。



新華社援引報導，民調顯示，僅有8%的以色列民眾支持內塔尼亞胡推進的分階段停火協議，即要求哈馬斯釋放一半被扣押人員，作為進行“永久停火、釋放剩餘被扣押人員”談判的先決條件。



被問及內塔尼亞胡為何堅持分階段達成協議時，49%的以色列民眾認為他是出於政治動機，36%認為是出於安全考慮，15%表示不確定。



民調還顯示，55%的以色列民眾認為內塔尼亞胡在應對以色列與哈馬斯的衝突中表現“糟糕”，41%的民眾予以認可。



12日晚，以色列全國各地再度爆發大規模示威遊行，要求實現加沙地帶停火、讓被扣押人員回家。新華社記者在位於耶路撒冷的以色列總理府門前看到，示威者舉著要求停火的標語和被扣押人員照片，怒喊“停止戰爭”“帶他們回家”等口號。



哈馬斯2023年10月7日突襲以色列，以色列隨後對加沙地帶發起大規模軍事行動。雙方今年1月起實施加沙地帶第一階段停火協議。然而，第二階段停火談判遲遲未能啟動。以軍今年3月18日起恢復在加沙地帶的軍事行動。本月6日，雙方圍繞加沙地帶停火在卡塔爾首都多哈開始新一輪間接談判，尚未取得重大進展。