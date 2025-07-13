特朗普再威脅加關稅　歐盟各界籲捍衞自身利益

中評社香港7月13日電／美國總統特朗普12日宣佈，將自8月1日起對從歐盟進口的商品徵收30%關稅，並稱歐盟的關稅和非關稅貿易壁壘導致美國出現對歐钜額貿易逆差。歐盟政商學界人士對此強烈不滿，認為特朗普再次極限施壓，將進一步損害大西洋兩岸利益，歐盟應採取一切必要措施捍衞自身利益。



新華社報導，歐洲理事會主席科斯塔表示，關稅推高通脹，製造不確定性，阻礙經濟增長。他說，歐盟將繼續保持“堅定、團結”，隨時準備保護自身利益，並繼續在全球範圍內建立強有力的貿易夥伴關係。



法國總統馬克龍譴責特朗普的威脅言論，並呼籲歐盟“堅定捍衞歐洲利益”。他表示，法國對威脅言論“表示強烈反對”，並強調如果歐美雙方未能在8月1日之前達成協議，歐盟將“動用所有可用的手段，加緊準備切實的反制措施”。



西班牙首相桑切斯表示，經濟開放與貿易往來帶來繁榮，不合理的關稅則摧毀這一切。西班牙將繼續支持歐盟委員會與美國談判，力爭在8月1日之前達成協議。



荷蘭看守政府首相斯霍夫表示，美國的這一威脅並非正道，令人擔憂。他呼籲歐盟團結一致，堅定不移地爭取與美國達成互利結果。



德國經濟與能源部長卡特琳娜·賴歇表示，美國關稅將對歐洲出口企業造成沉重打擊，並對美國經濟和消費者產生重大影響。她呼籲通過務實方式解

決不斷升級的貿易爭端。



歐洲議會國際貿易委員會主席貝恩德·朗格稱特朗普此舉“令人震驚”，並呼籲採取果斷反制措施。他說，歐美已密集談判了三個多星期，並提出了保障共同利益的建議，這時特朗普突然決定加徵關稅，毫無道理，缺乏誠意和應有的尊重。他呼籲立即啟動對美國商品的第一輪報復性關稅。



德國工業聯合會管理委員會成員沃爾夫岡·尼德馬克表示，特朗普的威脅對大西洋兩岸的工業界來說是一個警報。他警告，將關稅作為政治施壓工具，將推高成本、威脅就業，並削弱歐美產品在全球的競爭力。



德國汽車工業協會主席希爾德加德·穆勒表示，當前歐美貿易關係面臨衝突進一步升級的風險。美國針對歐盟汽車行業徵收的進口關稅，已造成德國企業數十億歐元的損失，且損失仍在持續擴大。她呼籲歐盟與美國在關稅問題上“盡快找到解決方案”。



國際與歐洲事務研究所首席經濟學家丹·奧布賴恩表示，對出口美國的歐盟商品徵收30%的關稅將產生重大貿易破壞效應。他指出，歐盟與美國之間爆發更廣泛經濟衝突的風險已經上升。



德國漢堡商業銀行首席經濟學家賽勒斯·德拉魯比亞指出，歐盟在談判中應採取強硬立場，因為模型顯示，對歐盟加徵關稅給美國造成的負面影響要大於歐元區。他說：“特朗普忽視了一個事實，即關稅所造成的更高通脹、更高利率和經濟放緩的影響，通常會滯後顯現。而所謂的‘大而美’法案並不足以抵消這些負面效應。”