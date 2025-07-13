美台關稅談判進行中　翁履中：不容過度樂觀

中評社台北7月13日電／美國總統特朗普原本規劃的90天暫緩期如今獲得延長，而特朗普也已陸續致函各國領導人，預告即將上路的新稅率安排。儘管台灣尚未被列入首波名單，外界關注的32%高關稅仍未排除，相關談判仍在進行中，未來走向備受關注。對此，旅美教授翁履中12日於其臉書專頁發文指出，台灣雖有機會落在相對較低的15%至20%課稅區間，但整體趨勢仍不容過度樂觀，尤其對台灣中小企業而言，無論高低皆可能造成嚴重衝擊。



根據《中時新聞網》報導，翁履中表示，先前接受台灣媒體訪問時曾悲觀看待，美國對台關稅可能攀升至25%至32%，引起部分友人提醒其勿過度預測，以免遭“打臉”。對此，他強調，作為學者，他更在意分析邏輯與資訊透明，而非媒體如何剪輯標題或個人評論風險。



在7月7日美國對日韓課徵25%關稅前，翁曾預估台灣落在15%至20%較為合理，惟日韓雙雙被課重稅後，他認為對台灣而言，情勢出現轉變。主因不只是經濟數據，因特朗普團隊背後還涉及強烈的政治訊號與戰略布局。



根據翁履中基於公開進出口數據製作的分析圖表顯示，台灣輸美產品中屬“非232條款”產業者僅佔33%，在全球16個貿易夥伴中為最低。相較之下，日韓兩國該類產業占比達61%，多數開發中國家甚至高達90%以上。此一結構特徵，顯示台灣出口極度集中在半導體與電子零件等高科技產品，而這些領域尚處於美方232條款框架內，尚未正式納入課稅清單。



這樣的產業結構，反而讓台灣有可能在此次稅改中，僅被適用公告式的“通案稅率”15%至20%，而非經雙邊談判後才確定的“特案稅率”。翁分析，特朗普團隊目前似將232條款產品與非232產品分開處理，而日韓此次被課25%稅率，也未必為最終版本，或是美方藉此釋放訊號，待對方回應出更優條件後再行修正。



不過，翁亦坦言，若台灣最終落在15%至20%課稅區間，可能並非因為美方對台特殊優待，而是台灣在此波談判中角色有限，甚至“沒那麼重要”。此外，他指出美方遲未對台發布正式稅率通知信，可能與“美國一中政策”有關。若特朗普欲避免稱呼“President of Taiwan”等政治敏感語彙，改以不具名公告方式處理，或是保留與中國大陸談判空間。



即便稅率落在較低範圍，翁仍提醒，台幣升值疊加關稅成本，對平均毛利僅18%的台灣中小企業來說，依然可能構成沉重負擔。他呼籲台灣社會不可因“關稅比預期低”而鬆懈，應儘速研擬產業應對機制，否則結構性衝擊勢所難免。