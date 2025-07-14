彼得·沃克：中美關係應避免對抗

華美協進社共同主席彼得·沃克（主辦方供圖） 中評社北京7月14日電／7月11日下午，由中國人民大學重陽金融研究院與全球領導力學院共同主辦的“區域國別論壇之美國系列第十八場”在北京市海淀區文化大廈舉行。華美協進社共同主席、麥肯錫榮休高級合夥人彼得·沃克（Peter Walker）發表主題演講，深度剖析中美關係現狀與未來走向，引發現場熱烈反響。



中國人民大學重陽金融研究院副研究員魯東紅主持本場活動，並簡要介紹了與會嘉賓。



中國人民大學重陽金融研究院院長、全球領導力學院院長王文在致辭中指出，當前中美關係正處於敏感複雜的時期，理性、坦誠的對話至關重要。他表示，彼得·沃克先生作為知名國際事務觀察家，長期關注中國事務，期待其對中美關係的獨特見解。



彼得·沃克表示，美國當前正經歷一場“文化革命”，民主的核心原則面臨挑戰，“極化”現象突出，加征關稅導致民眾壓力增大並衝擊聯邦儲蓄，“大而美法案”更是暴露了貧富差距擴大等深層社會問題。他指出，國際秩序大變局下，美國加征關稅應對中國崛起，這對中國影響巨大。



談及個人與中國的緣起，彼得·沃克分享了其30歲時的一段“精神之旅”。他通過閱讀東方經典，深刻體會到東西方思維的差異——西方傾向二元對立，強調零和博弈；而東方文化更注重平衡與和諧。他說道，“當時我就發現，我是個西方人，但是有著一個東方的靈魂。”此後30年間彼得·沃克90餘次訪問中國，深入觀察中國的發展與變遷。

彼得·沃克高度評價中國在減貧、基礎設施建設和高科技等領域的成就，指出中國的發展模式與西方截然不同。作為一黨執政國家，中國擁有強有力的中央政府，能夠動員社會各方力量齊心協力辦大事。同時，儒家思想下的勤奮傳統、具有競爭力的教育體系和集體主義精神，推動了中國科技和經濟的快速發展。不同於美國的“文化大熔爐”，中國以漢族為主體的多民族格局，使社會在思想上保持高度一致，形成了穩定的發展路徑。他強調，中國應堅定走好自己的發展道路，不應改變“中國模式”。



在中美關係方面，彼得·沃克呼籲美國摒棄對抗性思維，正視中國的發展，不應將中國視為軍事威脅。他認為，中美在氣候變化、難民問題、疫苗供應等全球性議題上擁有廣泛的共同利益，應當加強合作。