以媒：加沙停火談判“未取得重大進展”

中評社香港7月13日電／《以色列時報》12日以知情人士為消息源報導，以色列和巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）在卡塔爾多哈進行的加沙地帶停火談判自9日以來未取得重大進展。有巴勒斯坦消息源對媒體表示，談判瀕臨破裂。



新一輪間接談判6日開始。報導說，在美國施壓下，以色列同意就關於60天停火期間以軍在加沙地帶重新部署的方案鬆口，但部分撤軍的修改方案不足以讓哈馬斯滿意。



新華社報導，根據該方案，以軍將繼續控制加沙地帶約三分之一土地，包括在南部城市拉法劃設一片寬3公里的緩衝區，從而設立一座所謂“人道主義城市”，把所有加沙居民集中安置到那裡，只進不出。以色列希望以此迫使加沙居民主動離開加沙地帶。



據以色列第12頻道電視台報導，以色列還希望在加沙地帶劃設緩衝區，哈馬斯已同意把緩衝區寬度從700米擴大到1公里。然而，以色列仍要求擴大到2公里。



《以色列時報》說，隨著停火談判在撤軍議題上陷入停滯，美國正施壓哈馬斯先討論其他議題。哈馬斯則主張先解決撤軍議題。一名巴勒斯坦官員接受媒體採訪時認為，以色列提出的部分撤軍方案並非真撤軍，而是重新部署，目的是讓以色列對將近半個加沙地帶的佔領“合法化”，並把加沙地帶分割成數塊孤立區域，以使加沙民眾無法自由通行。



巴勒斯坦消息人士11日對媒體說，以色列總理內塔尼亞胡近期出訪美國與美總統特朗普會晤，是為“爭取時間”，以方派出一個沒有強力授權的談判小組前往多哈，同樣是故意拖延之舉。不過，圍繞釋放被以色列關押的巴勒斯坦人和向加沙地帶提供更多援助，談判取得了“一些進展”。