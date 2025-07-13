大罷免案過了會如何？ 四大QA一次看

中評社台北7月13日電／在2024年“總統”及“立委”選舉落幕後，“國會”呈現“朝小野大”局面，目前席次為國民黨52席、民進黨51席、民眾黨8席和親藍的無黨籍2席。但近一年來朝野“立委”衝突不斷，更因此爆發了大罷免潮。



根據《中時新聞網》報導，民進黨透過大罷免試圖改變朝小野大局面，這波大罷免是搶奪“立法院”主導權的機會。但究竟投票結果，能否成功罷免藍委，而藍委又能守住多少席次？雙方“戰績”其實除了牽涉到未來的法案的推動，更左右人事案審查。



以下為該新聞網特別整理四大QA：



Q1：國民黨“死亡線”在哪裡？

A：依照目前席次為國民黨52席、民進黨51席、民眾黨8席和親藍的無黨籍2席進行推算：



第一種情況為“補選前”：如果藍營被拉下12席次，那麼在野黨和民進黨席次將翻轉為50：51。



第二種情況為“補選後”：假如綠營拿下6席次的話，那麼在野黨和民進黨席次將呈現56：57，代表綠營在“國會”實質過半。



Q2：罷免案若未通過？

A：如果罷免案未通過，那麼到“立委”任期結束前，任何人都不能再對該名“立委”提出罷免。



Q3：遭罷免通過的“立委”後，可以再選嗎？

A：如果罷免案通過，被罷免人應自投票結果公告日起解除職務，且4年內不得再擔任同一選舉區的同一公職人員候選人。



Q4：若有“立委”遭罷免，該選區何時要補選？

Ａ：依《選罷法》第91條規定，罷免案經投票後，選舉委員會應於投票完畢7日內公告罷免投票結果。罷免案通過者，被罷免人應自公告之日起，解除職務。



前項罷免案通過後，依規定應辦理補選者，應自罷免投票結果公告之日起3個月內完成補選投票。但經提起罷免訴訟者，在訴訟程序終結前，不予補選。