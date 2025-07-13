研究：預計本世紀末萊茵河年平均水溫顯著升高

中評社香港7月13日電／德國聯邦水文研究所與荷蘭三角洲研究院近日聯合發佈的研究顯示，受氣候變化影響，萊茵河水溫正持續上升，預計到本世紀末，其年平均水溫與1990年至2010年這一基準期相比，可能將上升2.9至4.2攝氏度。



新華社報導，該研究基於聯合國政府間氣候變化專門委員會設定的高二氧化碳排放情景，由聯邦水文研究所、三角洲研究院以及萊茵河沿岸各國的專家共同建模計算。模擬結果顯示，到本世紀中葉，萊茵河水溫將上升1.1至1.8攝氏度；到2100年，其年平均水溫升幅甚至可能達到4.2攝氏度。



這意味著到本世紀末，萊茵河幹流水溫低於10攝氏度的天數將從目前的每年170天減少至104天；水溫高於21.5攝氏度的天數將大幅增加，從目前的平均每年32天增至每年106天；而在這106天中，將有幾乎50天水溫高於25攝氏度，甚至達到28攝氏度甚至更高。



研究指出，根據對1978年至2023年歷史測量數據的評估，萊茵河的升溫趨勢已非常明顯，尤其在德國卡爾斯魯厄以南地區。



參與該研究的聯邦水文研究所生物學家塔尼婭·貝格菲爾德·維德曼說：“水溫上升正顯著影響著萊茵河的生存條件，如果關鍵溫度閾值長時間被突破，可能會導致生態損害。”



研究強調，在萊茵河小支流中，還可通過恢復河岸森林等方式來控制水溫上升，但在萊茵河的大型支流及幹流河段，相關措施的落實難度更大。如果水溫超過臨界值，主管部門可能被迫對用水進行限制，包括工業和農業用水等，這可能引發用水沖突並帶來經濟困難。因此各國必須進一步加強已經開展的相關工作，與依賴水資源的用戶協商，以實現經濟合理的水資源利用。