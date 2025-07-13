傳綠尋求花蓮魏家挺罷免　林右昌：佛曰不可說

中評社台北7月13日電／罷免國民黨花蓮“立委”傅昆萁進入最後2周倒數衝刺，外傳民進黨中央多次派黨高層下鄉花蓮尋求魏家合作，甚至拋出下屆地方選舉不提名縣長等條件，盼能獲得支持。民進黨秘書長林右昌今天表示，會盡力團結地方各種力量反對傅昆萁，不過最高機密，佛曰不可說。



根據《中時新聞網》報導，林右昌今天再度下鄉花蓮，和黨公職、罷免團體一起到吉安鄉三角市場掃街拜票，向民眾宣傳7月26日出門投票。



目前國民黨反制罷免主打看板戰，透過宣傳“反罷免成功花蓮每年多161億”、“普發1萬元還錢於民”、“柯建銘當立法院長”等標語，向民眾宣傳反罷免，林右昌被媒體詢問看法時說，傅昆萁的眼睛、腦袋裡衹有錢，罷免傅無關乎藍綠白等政黨之爭，而是跟反共保台、是非黑白有關，跟錢一點關係都沒有，相信縣民會看得清楚。



另外，林右昌先前受訪時曾提到，花蓮目前罷免選情呈現55波。不過目前僅無黨籍議長張峻公開力挺罷免，其他地方勢力靜悄悄，外傳綠營近期頻繁派員下鄉，除與黨公職、罷團掃街宣傳，也多次拜訪花蓮市的魏家，拋出明年地方選舉不提名縣長作為合作條件，但至今仍未見對方表態，引發地方臆測。



林右昌表示，各種力量都要團結在一起，至於有無尋求魏家或其他反傅力量的合作，這是最高機密，佛曰不可說。



地方人士分析魏家至今面對罷免的態度仍處在不明的主要原因指出，魏家除長期歸屬國民黨，也怕表態會擔心影響市長魏嘉彥明年尋求連任的機會，另外，無黨籍現任議員魏嘉賢先前雖因違紀參選遭開除黨籍，若他明年要參選縣長，仍需要藍營的支持，因此魏家目前仍靜悄悄。