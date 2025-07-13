金正恩會見俄羅斯外長拉夫羅夫

中評社香港7月13日電／朝鮮中央通訊社13日報導，朝鮮勞動黨總書記、國務委員長金正恩12日會見來朝參加第二輪朝俄外長級戰略對話的俄羅斯外長拉夫羅夫。



據朝中社報導，雙方就一系列重要問題交換意見，旨在忠實履行2024年6月朝俄平壤峰會達成的各項協議。金正恩表示，兩國在所有戰略問題上看法一致，這與兩國“同盟關係”相符合，體現兩國關係的“高度戰略水平”。



金正恩再次重申，朝鮮願無條件支持和聲援俄羅斯領導層“為從根源上解決烏克蘭事態而採取的一切措施”。



他表示，相信朝俄會以主動而積極的態度應對急劇變化的國際地緣政治形勢，兩國協調協和的外交立場將為保障地區和世界和平與安全作出積極貢獻。



新华社援引报道，拉夫羅夫表示，俄朝將在國際舞台上“進一步加強戰略戰術合作和共同步調”。



報導說，雙方明確表示，朝俄兩國要堅決維護雙方核心利益，強力推動雙邊關係全面擴大和發展，不斷造福人民和開創美好未來。拉夫羅夫轉達俄羅斯總統普京對金正恩的問候。金正恩深表感謝，並向普京表示問候。



應朝鮮外務省邀請，拉夫羅夫11日晚抵達元山葛麻機場，開始對朝鮮進行訪問。12日早些時候，拉夫羅夫與朝鮮外務相崔善姬共同舉行第二輪俄朝外長級戰略對話。訪問將持續至13日。