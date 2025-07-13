管中閔挺徐巧芯“支持俠女”：不讓柯建銘得逞

中評社台北7月13日電／台灣大學前校長管中閔13日出席國民黨“立委”徐巧芯“反惡罷後援會”成立活動，發表談話表示，台灣民主歷經數十年發展，人民已逐漸習慣透過選舉表達意見，無論當選者是否是自己支持的對象，多數人都願意尊重選舉結果、等待下一次機會。他批評，這樣的民主文化如今卻面臨挑戰，並點名民進黨發動大規模罷免，質疑其破壞民主制度，直言“怎麼會有這麼惡質的人！”



根據《中時新聞網》報導，管中閔指出，“立法院”代表民意，行政部門理應接受監督，但現今卻有人試圖以罷免方式擾亂正常政治運作。他認為，罷免制度應屬例外手段，若成為常態，不僅會導致民主價值倒退，甚至可能引發社會不安。他呼籲支持者在7月26日投下不同意票，強調“反對惡罷，就是捍衛民主”。



在活動現場，管中閔稱讚徐巧芯長期關注公共議題，曾在他過去遭受攻擊時公開聲援。他形容徐為“立法院的俠女”，雖然身材嬌小卻氣勢十足，總是在不公不義面前挺身而出。他更提到，罷免案背後存在“影武者”操盤，甚至暗指有特定政治勢力在推動罷免，點名民進黨黨鞭柯建銘，強調不能讓其如願。管中閔也說支持徐巧芯是“對抗邪惡的柯建銘，籲打倒柯建銘，不要讓柯建銘得逞”。



此外，今日活動也吸引眾多藍營與泛藍政要到場，包括“立法院長”韓國瑜、國民黨主席朱立倫、台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜、桃園市長張善政等人到場力挺，現場氣氛熱烈。館長與民眾黨主席黃國昌也表達支持立場，顯示罷免案已成跨黨派焦點。



