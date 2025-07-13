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國防部就日方炒作中國軍機“異常接近”答問
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2025-07-13 12:45:26
中評社香港7月13日電／國防部新聞發言人蔣斌13日就日方炒作中國軍機“異常接近”答記者問。
新華社報導，有記者問，據報導，日本防衛省公布所謂中國軍機“異常接近”日機情況，請問發言人有何評論？
蔣斌表示，近日，日本航空自衛隊偵察機多次進入中國東海防空識別區進行抵近偵察，中國軍機依法對其查證識別、跟蹤監視，相關處置行動完全正當合理、專業規範。日方艦機對中方抵近偵察滋擾，是造成中日海空安全風險的根源。我們希望日方與中方相向而行，為兩國關係穩定發展創造氛圍。
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