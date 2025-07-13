德國商界說歐洲不應被美國關稅威脅嚇倒

中評社北京7月13日電／針對美國宣佈將對歐盟商品徵收30%的關稅，德國多家主要行業協會12日表示，歐洲不應被這一威脅嚇倒，並呼籲尋求平等解決方案，減少對美依賴。



新華社報導，美國總統特朗普當天早些時候宣佈，自8月1日起對從歐盟進口的商品分別徵收30%關稅。德國批發和外貿協會主席迪爾克·揚杜拉表示，這並不令人意外，是特朗普“慣用的談判策略之一”。“歐洲不應被其威脅所嚇倒，而是在平等基礎上，冷靜地通過談判來尋求解決方案。”



揚杜拉指出，那些把全球經濟用作其政治議程工具的人，最終將損害本國經濟和民眾利益。他說，歐洲應著眼長遠，繼續降低對美國市場的依賴。



德國汽車工業協會警告說，當前歐美貿易關係面臨衝突進一步升級的風險。協會主席希爾德加德·穆勒表示，德國企業已承受數以十億計歐元的額外成本，且損失仍在持續擴大。她呼籲歐盟與美國在關稅問題上“盡快找到解決方案”。



德國工業聯合會管理委員會成員沃爾夫岡·尼德馬克表示，將關稅作為政治施壓工具，將推高成本、威脅就業，並削弱歐美產品在全球的競爭力。他說，德國政府、歐盟委員會與美方應盡快展開務實對話，防止事態進一步升級。



現階段，美國對歐盟鋼鋁產品徵收50%的關稅，對汽車領域徵收25%的關稅，對幾乎所有其他商品徵收10%的“基準關稅”。



德國聯邦統計局日前公佈的數據顯示，今年5月德國出口環比下降1.4%，其中對美出口下滑7.7%，已降至三年多來最低水平。同月，德國自美國進口環比下降10.7%。