歐洲、墨西哥回應特朗普關稅威脅　軟中帶硬！

中評社北京7月13日電／美國總統特朗普12日宣布，將自8月1日起對從歐盟、墨西哥進口的商品分別徵收30%關稅。



新華社報導，歐洲多方對美國威脅加征關稅表示強烈不滿，表示歐洲不應被美威脅嚇到，應減少對美依賴；墨方表示將通過外交方式解決分歧，不會在國家主權問題上作出任何讓步。



關稅大棒又揮向歐墨



特朗普在社交媒體平台“真實社交”上發布致歐盟委員會主席馮德萊恩和墨西哥總統辛鮑姆的信。特朗普宣稱，墨西哥未能阻止芬太尼等進入美國，在配合美國阻止非法移民進入美國方面也做得不夠；歐盟的關稅和非關稅貿易壁壘導致美國出現對歐巨額貿易逆差，雙方關係“遠非互惠互利”。



信中措辭與過去一周發給其他國家領導人的信基本一致，包括警告對方不要對此次加稅進行報復、鼓勵對方企業遷入美國、如對方積極配合可能對稅率進行調整等。



歐盟：必要時對等反制



歐盟委員會主席馮德萊恩12日說，美國對歐盟出口產品徵收30%的關稅將擾亂重要的跨大西洋供應鏈，損害大西洋兩岸企業和消費者的利益。歐盟將採取一切必要措施維護自身利益，包括在必要時對等反制。



馮德萊恩在當天發表的聲明中說，歐盟始終尋求與美國通過談判解決問題，仍然準備在8月1日之前繼續努力達成協議。與此同時，歐盟將繼續深化全球夥伴關係，堅決維護以規則為基礎的國際貿易體系。

