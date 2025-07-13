中國首艘海洋級智能綜合科考船“同濟”號交付

中評社北京7月13日電／央視新聞報導，記者從中船集團獲悉，今天（7月13日），由黃埔文衝建造的我國首艘海洋級智能綜合科考船“同濟”號在上海正式交付。



“同濟”號是我國自主設計、建造的2000噸級新一代綠色、靜音、智能型綜合科考船，集海洋地質、海洋化學、海洋生物等科考調查，以及科學研究、人才培養、科普教育和文化傳承等多功能於一體，是同濟大學著力打造的“海上校區”。與以往的科考船相比，“同濟”號更加智能。



中船集團黃埔文衝、“同濟”號總工藝師李正華介紹，“同濟”號船長82米，船寬15米，能夠搭載15名船員加30名科考隊員，續航8000海里。在開闊水域，能夠實現自動駕駛，智能設定一條節能航線。同時通信協同能力非常強大，它能夠實現船對船、船對岸以及船對空中無人機和水下機器人的綜合立體通信，實現空、海、潛三方面的立體組網功能。



值得關注的是，“同濟”號在2000噸級船舶平台基礎上，通過優化布局，在船上設計出460平方米的甲板作業面積、320平方米的實驗室區域、人均10.2平方米的居住艙室和總計一百多平方米的會議區、階梯教室、休閑區、健身區等，以較小的體量實現了3000噸級科考船的作業能力。



李正華介紹，這條船配置了多種不同工況的模塊化實驗室，根據每一個航次不同的科考任務，可以攜帶不同的科考用的集裝箱，能夠實現海洋地理、海洋生物、海洋化學以及大氣環境各種相關的科學目標。另外海纜的鋪設維修等一系列的海洋工程作業任務，在這條船上都是能夠滿足的。