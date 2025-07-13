世界女排聯賽阿靈頓站：中國隊3:2勝德國隊

中評社香港7月13日電／12日，在2025世界女排聯賽美國阿靈頓站比賽中，中國隊以3:2逆轉戰勝德國隊，迎來本站比賽三連勝。



新華社報導，本場比賽打得異常激烈，雙方展開全面對抗，中國隊在先失兩局的不利局面下連扳三局完成逆轉。五局比分分別為22:25、24:26、25:21、25:17和18:16。



第一局，德國隊憑借出色的發球和攔網衝擊中國隊一傳，限制了中國隊的技戰術發揮。第二局中國隊及時調整，一度以15:10領先，但隨後失誤增多，被德國隊連續得分反超。儘管中國隊頑強追平比分，仍以兩分之差惜敗，大比分0:2落後。



中國隊隨後在陣容上做出調整，攔網和快攻打得流暢有力，發球也展現出強大衝擊力，以25:21、25:17順利拿下第三局和第四局，將比分扳平。



第五局，中國隊開局不利，一度落後4分，但逐漸將比分追至11平。隨後雙方你追我趕，比分交替上升。關鍵時刻，中國隊頂住壓力，以18:16拿下決勝局，完成逆轉，贏得比賽。



兩名“00後”主攻莊宇珊和吳夢潔表現出色，分別拿下27分和13分。隊長龔翔宇進賬17分。



中國隊主教練趙勇賽後接受新華社記者採訪時表示，前兩局比賽中，德國隊整體發揮出色，發球、攔網等環節對中國隊造成了較大壓力，但隊員們始終保持著鬥志。



趙勇介紹，在連丟兩局後，他對場上陣容進行了調整，並幫助隊員分析失利原因，鼓勵大家堅定信心。隨後，中國隊在比賽中打得更加果斷，通過發球和攔防給對手施加了壓力。進入決勝局，球隊繼續在發球和防守上發力，創造了更多防反機會，關鍵分正是通過防守反擊拿下的。他稱讚隊員們“有一股不服輸的勁，一直保持著強烈的求勝欲望”。



至此，在世界女排聯賽阿靈頓站的比賽中，中國隊先後戰勝多米尼加隊、加拿大隊和德國隊，豪取三連勝，並提前鎖定總決賽席位。談到下一個目標，趙勇表示每一場比賽，隊伍都會全力以赴，年輕的中國女排“確實需要比賽，不停地磨煉，不斷

地提高”。



當天另一場比賽中，美國隊3:2戰勝加拿大隊。中國隊將在13日迎來本站最後一場比賽，對手是美國隊。