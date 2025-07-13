陳茂波：續推動香港與亞洲不同經濟體互動交流

中評社香港7月13日電／香港財政司司長陳茂波說，在當前國際變局下，區域合作愈趨重要，結交新伙伴、共謀互惠發展等，對提升雙方經濟韌性和競爭力都有所裨益。未來會繼續推動香港與亞洲區內不同經濟體之間的多層次互動，包括金融、創科、以至文化藝術等交流，加強合作基礎。



香港電台報導，陳茂波在網誌提到，上星期訪問韓國首爾，向當地的金融、貿易、工商和創科等界別介紹香港最新發展和機遇，並與當地金融監管機構、風投基金，以及資產管理業者深入交流討論。過去幾年受疫情和地緣政治的影響，對方減少來港，對香港情況的認知有一定落差。



他說，自去年9月以來，香港金融市場表現強勁，新股集資活動蓬勃，韓國金融界對投資香港及內地市場興趣濃厚。今年首5個月，在港韓資持牌機構的證券交易總額超過1.5萬億港元，是去年全年的2.8倍。



陳茂波強調，國家的科技領域不斷突破，亦支持創科企業加速在港上市，讓韓國投資界希望増加對在港及內地的企業資產配置比例。他此行重點介紹“一國兩制”在港長期實施是國家的莊嚴承諾，香港高度國際化和自由市場的優勢，特別是聯繫匯率制度、資金自由便捷進出、普通法司法體系等，對方尤其重視。香港數字資產的發展及即將生效的穩定幣條例，韓國業界和監管機構都非常感興趣，彼此有深入交流。