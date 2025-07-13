反罷免後援會　蔣萬安致詞讓徐巧芯激動落淚

中評社台北7月13日電／隨著“726罷免投票”進入倒數，國民黨“立委”徐巧芯13日於台北市議會成立反罷免後援會，現場藍營重量級人士齊聚聲援，包括黨主席朱立倫、台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕等人。活動中，蔣萬安發表感性致詞，強調“不能讓勇士孤軍奮戰，反綠勢力需要徐巧芯，‘中華民國’需要徐巧芯，蔣萬安也需要她！”這番話讓徐巧芯當場紅了眼眶，情緒激動落下淚來，台下支持者也熱烈回應。



據《中時新聞網》報導，今天上午起，藍營啟動一連串輔選行程，蔣萬安、侯友宜、韓國瑜、張善政等人輪番為徐巧芯、王鴻薇、李彥秀等“立委”站台助講，展現團結氣勢。蔣萬安指出，徐巧芯在“立法院”期間表現積極，不僅推動普發現金一萬元，並在外交及“國防”事務上發聲，力爭軍人加薪，也關注勞工權益，推動恢復“國定假日”，展現對基層的關懷與行動力。蔣萬安補充，與徐巧芯在地方事務上合作密切，舉例她在南松山爭取國中校舍改建預算逾四千萬元，關注交通與城市再生議題，努力推動文化與商業發展，積極回應地方民意。



發言最後，蔣萬安語氣感性，提到“不要以為她個子小、個性剽悍，就能無視外界攻擊；我認識的徐巧芯，其實早已遍體鱗傷，卻仍帶著傷繼續前行。”這番話讓徐巧芯淚崩，頻頻拭淚，現場支持群眾也報以熱烈掌聲與加油聲，現場士氣高昂，為反罷免行動增添動能。