盧秀燕讚徐巧芯行動小鋼炮　酸綠愛台就去救災

中評社台北7月13日電／大罷免倒數，藍營全力投入反罷熱戰，藍委徐巧芯13日在台北市議會成立反惡罷後援會，多位藍營大咖包括“立法院長”韓國瑜、台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安、國民黨主席朱立倫都到場力挺。盧秀燕酸民進黨，一救災人不見、癱瘓了，她幫民進黨各部首長、黨工分配南部救災工作，在路上“賴賴趖”搞大罷免的，如果愛台灣、愛南部，就通通去救災。



據《中時新聞網》報導，盧秀燕表示，從政30年來認識上千位民代，徐巧芯是她最欣賞的“立委”，因為她個性勇敢、為人民、“國家”勇敢，死都不怕，像是小鋼炮，再來是正義、好打不平、替人民發聲，站在民眾、弱勢，站在政府對立方，還有徐巧芯有行動力，有些人嘴巴很會講，但行動力很差，而徐巧芯就是行動小鋼炮，從市議員一路到“立委”大家都支持她、一次就上，普遍受到民眾喜愛。



盧秀燕說，徐巧芯是民眾“喜愛值”最高的民代，唯有民進黨仇恨徐巧芯，因為民進黨希望民代都不要講話，做錯的也睜一隻眼閉一隻眼，但徐巧芯是非分明；同時徐巧芯行動力強，支持還假、還稅於民，還稅於民的錢來自人民又不是民進黨，徐巧芯永遠站在民進黨對立面，這才是真正人民的心聲。



盧秀燕也說，近期南部雲林、嘉義、台南、屏東大水災、滿目瘡痍，賴清德姍姍來遲，上周就開始大颱風大水災，賴清德周五才去，民眾向他求救，他卻讓民眾自立救濟、自求多福，講完就回台北，也跳票復電，到今天南部都還有地方停電，南部人在哀號，但賴清德、“經濟部長”、“農業部長”、“內政部長”、“交通部長”在幹嘛，有在災區嗎？可能在吹冷氣，台北、台中、桃園派駐的救災隊伍都去1周沒回家、駐紮在災區，但現在“中央政府”人不見了、癱瘓了，所以要幫“中央”分配一下工作。



盧秀燕建議，各“部會”首長應認養、進駐自己的鄉鎮，周六、日也不要休息，民進黨的公職人員，如“立委”、市議員、裡長也有上千人，就去賴清德的故鄉台南救災，沒有救災完成不可以回來；而民進黨中央黨部、各縣市也是上千黨工就派去嘉義。



盧秀燕狠酸，如果民眾路上看到在“賴賴趖”搞大罷免的，就跟他說你麼在這，應該在災區才對，不是愛台灣、愛賴清德嗎，現在賴清德被災民嗆聲，如果不去救災怎麼叫做愛台灣，如果沒有救災成功、清理完成不能回來；而正在環島的青鳥也應該一起去救災，愛台灣、愛南部的通通按照分配的去救災。