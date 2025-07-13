巴西盧拉政府為何對特朗普強硬說“不”？

中評社北京7月13日電／美國總統特朗普日前在社交媒體上公佈致巴西總統盧拉的信函，稱將自8月1日起對從巴西進口的商品徵收50%的關稅，同時要求巴西停止對前總統博索納羅的司法調查。巴西政府及總統盧拉都強硬發聲批駁特朗普，並表示將“對等回應”美國。



新華社報導，巴西專家認為，特朗普政府對巴西加徵關稅等行為無理無據，體現出美國對拉美一貫的霸道和霸凌。無論是從盧拉政府堅持獨立自主的現行政策，還是從美國“門羅主義”給巴西帶來的歷史傷痛來看，盧拉政府均無法容忍美方行為。



不接受“貿易不公平說”



特朗普在信函中聲稱美國與巴西的貿易關係“非常不公平”，但巴西專家和媒體都注意到，美國在對巴西貿易中實際上享有順差。



盧拉批評特朗普的指責失實，指出2024年美國在對巴西貿易中約有70億美元順差，過去15年中美國對巴西的貨物和服務貿易順差總額約為4100億美元，“要徵稅也該是我們對美國徵稅”。



據巴西通訊社11日報導，包括議會、商業組織、勞工組織、媒體以及社會運動組織在內，巴西各界連日來持續批評特朗普政府的關稅威脅。巴西全國工業聯合會主席里卡多·阿爾班說：“沒有任何事實能證明美國如此大幅提高巴西產品關稅的合理性。”



巴西瓦加斯基金會法學院教授埃萬德羅·卡瓦略說，從巴美雙邊貿易數據看，特朗普政府的說法“站不住腳”，所謂美巴貿易關係“遠非互惠”更像是故意挑釁。



專家認為，從雙邊貿易角度來看，巴西對美國市場的依賴程度相對較低也給了盧拉政府“說不”的底氣。盧拉10日接受巴西媒體採訪時說：“巴美貿易只佔巴西國內生產總值（GDP）的1.7%，並不是說沒有美國我們就活不了。”

