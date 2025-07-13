王毅會見俄羅斯外長拉夫羅夫

中評社北京7月13日電／據外交部網站：2025年7月13日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在北京會見俄羅斯外長拉夫羅夫。



王毅歡迎拉夫羅夫來華出席上海合作組織外長會，表示中俄關係是當今世界最穩定、最成熟、最富有戰略價值的一組大國關係。雙方始終從歷史縱深、戰略高度和長遠角度看待和推動兩國各領域合作。兩國外長保持密切接觸，有利於及時落實兩國元首達成的共識。當前的重點是共同籌備好下階段高層交往，深化全面戰略協作，促進各自發展振興，共同應對動蕩變革世界帶來的挑戰。



王毅表示，上合組織是開展全面戰略協作、倡導多邊主義、加強務實合作、增進全球南方團結的重要平台。中方現任輪值主席國，我們願同俄方及其它成員國共同籌備好天津峰會，規劃未來發展方向，賦能各領域合作，推動上合組織建設邁上新台階。今年是中國人民抗日戰爭勝利80周年，雙方還要辦好二戰勝利80周年系列紀念活動，維護二戰正確歷史敘事。



拉夫羅夫表示，俄方願同中方一道，在兩國元首戰略引領下，深化各領域合作，推動俄中關係不斷取得新成果。俄方將繼續全力支持中方擔任上合組織輪值主席國，加強在上合組織等框架下溝通協作，推動天津峰會取得圓滿成功。



雙方還就朝鮮半島、烏克蘭危機、伊朗核等問題交換了意見。

