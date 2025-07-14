快評：南投罷綠議員失敗　突顯多重政治警訊

中評社快評/民進黨籍南投縣議員陳玉鈴罷免案7月13日投開票，根據“選委會”統計，陳玉鈴罷免案投票人總數為5萬7207人，投票人數為1萬8171人，投票率為31.76%，有效票為1萬8027票，其中同意罷免票數為1萬2160票，佔67.45%；不同意罷免票數5867票，佔32.55%。有效票數中，同意罷免票數多於不同意罷免票數，但同意票數不足原選舉區選舉人總數25%以上的法定門檻，投票結果為否決。



此案是全台大罷免中唯一成案的綠營民代罷免案，雖然同意票遠高於不同意票，但因為同意票數未達罷免門檻，仍宣告失敗。從表面上看，這是藍營“功敗垂成”，實則暴露台灣罷免制度與政治動員的深層矛盾。



罷免案失敗的關鍵在於31.76%的低投票率。儘管同意票高達12,160票（67.45%），遠超反對票，卻因未達選區總人數25%（14,302票）的法定門檻而流產。這凸顯現行制度的弔詭：“民意支持度”與“法定程序”產生嚴重背離。尤其陳玉鈴2022年僅以5,028票當選，此次同意罷免票數是其當選票數的2.4倍，卻仍無法撼動其席位，制度合理性遭受嚴峻挑戰。



此案對藍綠陣營皆敲響警鐘：藍營動員力受挫：國民黨“立委”游顥2024年在竹山鎮即獲16,087票，理論上跨越門檻並非難事。但實際投票率低迷，暴露基層組織動員能量不足，未能將“反綠情緒”有效轉化為投票行動。對綠營而言，陳玉鈴雖驚險過關，但台灣整個社會的“反綠情緒”還是非常濃烈，“大罷免”的變數仍多，結果未必如綠營所願。

