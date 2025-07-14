山東嚴查高頻投訴工單背後不作為問題

7月8日，在青島膠州灣航道，一艘集裝箱貨輪緩緩進入山東港口青島港（圖片來源：新華社） 中評社北京7月14日電／據中國紀檢監察報報導，近日，山東省膠州市市民王先生一直“打轉”的工單終於有了進展。此前，他通過12345政務服務熱線反映“車胎被破損減速帶釘子扎破，4個月都沒得到賠償”問題，因責任部門不明確，工單被3個部門回退4次。該市紀委監委隨後介入督辦，推動理順相關部門職責分工，明確減速帶鋪設項目監管單位，督促協調處理，盡快回應群眾訴求。



經查，該市某街道1名幹部未經核實情況就以不屬於本街道監管為由盲目回退工單，被認定為工作不擔當不作為，受到相應處理。目前，王先生已收到項目施工方的賠償。



膠州市紀委監委開展“清風廉線”作風建設行動，派專人對接12345政務服務熱線辦公室，對推諉扯皮、作風懈怠等問題依規依紀依法處理。行動開展以來，批評教育和處理38人，其中黨紀政務處分8人，推動解決疑難複雜投訴事項74個。



12345政務服務熱線一頭連著黨和政府，一頭連著群眾。紀檢監察機關主動對接相關數據，通過大數據碰撞發現問題線索，嚴查久拖未辦事項背後的不擔當不作為問題，切實發揮群眾監督作用，督促解決民生訴求。



一些長期未解決、反復投訴的問題，以及辦理結果群眾滿意度極低的工單，背後可能隱藏著違紀違法問題線索。紀檢監察機關以此為突破口，深挖細查加強監督。



今年以來，江蘇省南京市雨花台區紀委監委通過調取12345政務服務熱線回訪不滿意的相關工單，重點分析研判同一問題重復投訴3次以上的情況，倒查履職不力問題。該區紀委監委由黨風政風監督室牽頭，將問題工單分別反饋至派駐紀檢監察組、街道（園區）紀工委跟蹤督辦，截至目前，已制發督辦單39期。



“我們發現，反饋‘不滿意’的工單許多是因為解決得不夠徹底，需要各級各部門協同聯動，從根子上去解決。”重慶市忠縣紀委監委相關負責同志表示，該縣紀委監委健全制度機制，督促相關單位明確整改時限，推動工作落實落細，並再次對反映人進行滿意度回訪。