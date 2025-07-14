河南洛陽打好優化營商環境組合拳

2025年4月25日，遊客在應天門遺址博物館參觀（圖片來源：新華社） 中評社北京7月14日電／據中國紀檢監察報報導，近日，河南省洛陽市偃師區紀檢監察幹部前往某石化科技公司走訪，向企業負責人瞭解惠企政策落實情況。



洛陽市紀委監委把優化營商環境作為監督重點，制發全市紀檢監察機關優化營商環境監督治理工作方案，緊盯政策落實、涉企服務、監管執法等方面強化監督檢查，嚴肅糾治破壞營商環境的不正之風和腐敗問題，推動構建親清統一的政商關係。



針對企業反映較多的執法檢查頻次高等問題，老城區紀委監委深入開展涉企行政執法領域監督，嚴肅處理超範圍檢查、重復檢查、多頭檢查等問題，推動提高行政執法質效。洛寧縣紀委監委推動市場監管等職能部門落實聯席會議制度，聯合制定年度抽查檢查計劃，通過跨部門聯合監督共享執法信息，實現“進一次門、查多項事”。



政務服務窗口是檢驗幹群關係和營商環境的試金石，該市紀委監委駐市行政審批和政務信息管理局紀檢監察組監督推動“高效辦成一件事”重點事項落地實施，實現政務服務整體水平持續提升。孟津區紀委監委聚焦解決政務服務流程繁瑣等問題，監督推動區政務服務中心優化工作機制，實現高頻事項一次辦理。



政商關係不僅關係營商環境，而且集中體現了黨風、政風和社風。洛陽市紀檢監察機關把正風肅紀反腐與構建親清政商關係、清廉企業建設等貫通起來。欒川縣紀委監委從“鼓勵類交往行為”“禁止類交往行為”等方面細化規定，梳理違規干預和插手工程招投標等違紀違法問題清單，明晰政商交往界限。



為充分瞭解企業發展的難點堵點，洛陽市紀檢監察機關將監督關口前移，不斷拓寬監督渠道。宜陽縣紀委監委建立營商環境舉報平台等，對企業訴求全程督辦、銷號管理。嵩縣紀委監委構建“紀檢監察＋互聯網＋12345熱線”聯動機制，監督推動相關職能部門對舉報問題即時受理、快速處理，助力企業安心發展。



