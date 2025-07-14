扎波羅熱核電站附近發生大量槍擊

烏克蘭基輔州伊爾平的街景資料圖片。（圖片來源：新華社） 中評社北京7月14日電／據新華社報導，國際原子能機構13日說，扎波羅熱核電站附近發生了“不同尋常”的大量槍擊，這對核安全和安保可能造成威脅。



在衝突前線，俄軍說控制了頓涅茨克地區兩個村莊，軍事專家認為俄軍有望完全控制頓涅茨克地區南部邊界；烏克蘭方面說，於13日在基輔州發起的一次特別行動中打死兩名俄特工。



國際原子能機構總幹事格羅西在聲明中說，駐扎在扎波羅熱核電站的國際原子能機構工作團隊報告說，當地時間12日晚10時開始，小型武器射擊聲持續約一小時。格羅西表示，在大型核電站或附近進行此類軍事活動“顯然不可接受”。



聲明說，工作團隊13日早間對現場進行巡查，看到許多小口徑子彈彈殼散落在5號和6號反應堆機組附近地面上。工作團隊沒有發現窗戶破損或其他物理損壞的跡象，目前正在搜集有關該事件的更多信息。



專家：俄軍又一勝利



俄羅斯國防部13日發布通報說，俄軍控制了頓涅茨克地區的卡爾·馬克思村和尼古拉耶夫卡村。



據塔斯社援引俄軍事專家安德烈·馬羅奇科的話報導，控制卡爾·馬克思村是俄軍在頓涅茨克南部方向推進過程中的又一勝利。隨著俄軍繼續推進並控制剩餘的兩處居民點，俄軍有望完全控制頓涅茨克地區南部邊界。



另據《俄羅斯報》報導，卡爾·馬克思村位於頓涅茨克地區與第聶伯羅彼得羅夫斯克州的交界處。