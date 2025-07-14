中評社北京7月14日電／網評：以文明對話共繪人類文明新圖景



來源：新華網 作者：新華社記者董越 朱婉君



7月10日至11日，全球文明對話部長級會議在北京舉行。不同語言、不同膚色、不同文化背景的中外嘉賓深入交流、凝聚共識，成為文明互鑒的生動縮影。在世界百年未有之大變局加速演進的背景下，加強文明對話、踐行全球文明倡議，已成為國際社會的廣泛共識，正匯聚起推動人類文明進步、維護世界和平發展的時代合力。



多樣文明是世界的本色。歷史昭示我們，文明的繁盛、人類的進步，都離不開文明的交流互鑒。當前，國際形勢變亂交織，人類站在新的十字路口，迫切需要以文明交流超越文明隔閡，以文明互鑒超越文明衝突。



文明交流互鑒是和平的紐帶。人類衹有膚色語言之別，文明衹有姹紫嫣紅之別，但絕無高低優劣之分。歷史反復證明，一味強調文明之間的差異和分歧，甚至試圖用強制手段來解決文明差異，只會造成隔閡誤解，引發衝突矛盾，破壞世界和平。而只要秉持包容精神，就不存在什麼“文明衝突”，就可以實現文明和諧。當前，地區衝突、局部戰爭此起彼伏，冷戰思維、霸權主義甚囂塵上，和平赤字有增無減，國際社會衹有堅決反對“文明隔閡”“文明衝突”“文明優越”等論調，秉持平等和尊重，增進文明對話，才能消弭隔閡、消除偏見，築牢互信之基，保障共同安全。參加本次會議的《當代世界》（柬埔寨版）柬方主編興索萬表示，世界各國擁有不同的歷史背景和獨立視角，具有多樣性和獨特性，應該相互尊重、平等相待，全球文明倡議倡導文明對話，所蘊含的包容精神正是各國攜手實現和平之道。



文明交流互鑒是發展的動力。當今世界，機遇和挑戰並存。一方面，人類在經濟、科技、文化等方面取得突出成就，另一方面，諸如世界經濟復甦乏力、全球氣候變化等挑戰困擾著全人類。應對共同挑戰、邁向美好未來，既需要經濟科技力量，也需要文化文明力量。不同文明之間平等交流、互學互鑒，將為人類破解時代難題、實現共同發展提供強大的精神指引。增進文明對話，不僅有利於凝聚全人類意志，而且能夠匯聚不同文明的智慧和力量。不同文明間互相啟迪、共享成果，將提升人類認識世界和改造世界的能力，更有效地應對共同挑戰。與此同時，在全球化的世界裡，通過文明對話，交流思想，分享技術，將促進各國共同發展，攜手實現世界現代化。正如克羅地亞前總統伊沃·約西波維奇所說，衹有通過不同文明、不同民族和不同社會團結一致攜手應對，人類社會面臨的危機和挑戰才能得到解決。