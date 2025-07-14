天津發揮派駐機構探頭作用

中評社北京7月14日電／據中央紀委國家監委網站發布，“工作人員主動上門問需，服務專業又暖心，讓我們感受到就業驛站提升就業服務的實際行動。”日前，在天津市津南區雙港鎮就業驛站，某企業負責人對前來走訪的天津市紀委監委駐市人社局紀檢監察組工作人員說道。



就業是最基本的民生。天津市紀委監委各有關派駐機構發揮近距離監督優勢，把促進高質量充分就業作為日常監督重點，聚焦就業驛站建設、高校畢業生就業等方面開展監督，切實為企業、群眾解決實際問題。



就業驛站是天津市在基層構建的集政策咨詢、崗位對接、職業指導於一體的服務平台，在優化就業公共服務體系方面發揮著重要作用。但在就業驛站建設運行過程中，也存在部分工作人員對就業政策掌握不深、提供服務不到位等問題。



對此，駐市人社局紀檢監察組立足職能職責強化監督檢查，圍繞發現的突出問題向市人社局就業促進處制發紀檢監察建議書，督促其加大對就業驛站工作人員的管理培訓力度，組織編印《公共就業服務政策匯編》《高校畢業生就業創業政策清單》以及各項就業創業政策宣傳折頁，統一發放到就業驛站，供工作人員學習使用。在該紀檢監察組的監督推動下，市人社局還定期舉辦公共就業服務隊伍業務培訓班，為相關人員提供政策解讀、法律指導、經驗交流、實地研學等課程，多措並舉提升就業驛站服務水平。



今年高校畢業季，天津市紀委監委駐市委教育工委紀檢監察組組織研究促進高校畢業生高質量充分就業的監督工作方案，督促職能部門加快完善本市高校畢業生就業服務體系，加強就業市場分析研判，促進人才培養與經濟社會發展供需適配。



此前，為提升大學生求職競爭力，天津市教委指導各高校建設400餘門“微專業”課程，向學生提供契合新興產業人才需求的專業技能教育培訓。駐市委教育工委紀檢監察組聚焦“微專業”課程的立項、審批、資金使用等環節，重點檢查是否存在未經論證倉促上馬、利益輸送等問題，並針對課程設置中可能存在的權力尋租點，做好廉潔風險防控工作。此外，駐市委教育工委紀檢監察組還通過調取畢業生就業數據、聽取企業和學生反饋等，評估“微專業”課程的實際成效，督促建立健全退出機制，對效果不佳的及時淘汰。



高校的“訪企拓崗”工作對助力高校畢業生就業發揮了重要作用。前不久，天津市紀委監委駐天津理工大學紀檢監察組在日常監督中發現，學校就業指導中心和個別基層學院存在“訪企拓崗”廣度深度不夠，對企業需求掌握不夠精準等問題，導致優質崗位資源與畢業生需求未能合理匹配。該紀檢監察組對上述情況進行集體研判後，第一時間反饋駐在高校有關職能部門，督促其提前調研企業招聘需求和畢業生技能背景，確保雙方在崗位要求上契合，降低求職招聘成本。同時，該紀檢監察組針對部分學生反映的校園招聘大而雜、針對性不強等問題，督促學校推出“小而優、專而精”的招聘會，精準對接用人單位、瞭解崗位需求，“點對點”為學生推薦就業崗位，提升學生的求職效率。