湖北：系統施治農村供水領域突出問題

中評社北京7月14日電／據中央紀委國家監委網站報導，今年3月，襄州區紀委監委在日常走訪時，朱集鎮部分群眾反映當地水廠日常供水存在問題，有時水壓不足、水流細小甚至出現間歇性停水。經實地瞭解，建廠已逾18年的朱集水廠，因機械水表老化出現計量偏差、部分村民拖欠水費等，水廠入不敷出，無力有效維護供水管網，致使部分村莊出現間歇性停水問題。襄州區紀委監委壓實區水利局、水質檢測中心等單位主體責任，推動加快實施水廠提質改造工程，有效解決群眾用水難問題。



民之所盼，政之所向。湖北省紀檢監察機關將保障農村群眾飲水安全作為監督執紀重點內容，圍繞飲水工程重建輕管、供水不持續不穩定、水費管理不規範等突出問題，深入開展監督檢查和整改整治，對貫徹落實保障農村飲水安全政策中的不擔當、不作為等形式主義、官僚主義問題，以及相關作風和腐敗問題嚴查嚴辦，推動為群眾解渴解憂、讓群眾可感可及。



堅持同題共答，推動監督責任與監管職責同向發力、形成合力



湖北省堅持以“節水優先、空間均衡、系統治理、兩手發力”的治水思路，引領水利高質量發展。目前，基本實現國家現行標準下農村飲水安全全覆蓋。然而，受多種因素影響，供水保障不充分、區域不平衡等問題還不同程度存在，部分農村地區在乾旱時節或用水高峰期，水質、水壓、水量不達標，嚴重影響群眾生產生活。



堅持監督責任與監管職責同向發力、形成合力。湖北省各級紀檢監察機關與相關職能部門同頻共振、同題共答，建立“紀委監委＋行業主管部門”協同聯動工作機制，為整治工作穩步推進提供堅強保障，以實際行動解決群眾煩心事。該省紀委監委督促省水利廳組建工作小組、制定實施方案，扛牢監管責任；省紀委監委同步組建由分管領導、對口聯繫監督檢查室及相關派駐機構組成的工作組，制定監督方案，發揮監督專責，持續壓實地方政府主體責任、行政主管部門行業監管責任、供水單位運行管理責任。



在湖北省紀委監委的監督推動下，該省水利廳研究制定上下貫通解決農村供水保障水平不高問題工作方案，明確“提高農村供水人口保障水平、全省農村自來水普及率、規模化供水覆蓋人口比例”等3項主要指標，省、市、縣三級水利部門同步推進落實，完善信息報送、聯合檢查、會商研判、線索移交、情況匯總分析等機制，提升工作效能。



包聯督導，推動整治工作提質增效。針對重點難點問題，湖北省紀委監委嚴格落實領導包聯制度，相關負責同志定期赴省水利廳實地督導，傳導壓力。該省紀委監委派駐省水利廳紀檢監察組推動駐在單位建立健全“一把手”領辦和省、市、縣三級水利部門聯動推進機制，層層壓實責任。