中評社北京7月14日電／據中央紀委國家監委網站報導，談心談話是紀檢監察機關開展監督工作的重要方式。山西省紀委監委駐山西大學紀檢監察組把開展談心談話作為推進政治監督具體化、精準化、常態化的重要舉措，緊盯“關鍵少數”做實談話監督，使監督常在、形成常態。今年第一學期以來，駐校紀檢監察組主要負責同志與學校30個基層黨委“一把手”開展全覆蓋談心談話，層層壓實責任，推動全面從嚴治黨上下貫通、一貫到底。



談前做足準備、找准問題。談心談話要達到預期效果，必須做足準備工作、做到有的放矢。談心談話前，駐校紀檢監察組結合日常監督、信訪舉報、案件查辦、問題整改、巡視巡察反饋等掌握的情況，“把脈問診”、精準“畫像”，全面摸清談話對象思想、工作、作風、生活及談話對象所在單位政治生態等狀況，著力發現系統性、深層次問題，為談話監督找准靶心。認真梳理匯總、分析研判談話對象及其所在單位存在的典型性、個性化問題，結合落實全面從嚴治黨責任、貫徹民主集中制、個人廉潔自律等必談內容，擬定談話提綱，詳細明確“談什麼、怎麼談、談完怎麼辦”，確保談出成效。



談中深入交流、壓實責任。談心談話唯有開誠布公、深入交流，動真碰硬、壓實責任，才能談出深度、談出質量。談心談話過程中，駐校紀檢監察組深入各基層黨委開展調研，實地走訪，與班子成員交流討論，聽取意見、發現問題，準確掌握班子成員思想動態、工作狀態。緊盯“一把手”這個全面從嚴治黨第一責任人，採取日常交心談話、提醒幫助談話、警示教育談話等不同談話方式，引導其主動談工作狀況、講困難不足、謀下步打算，全方位掌握思想、工作等方面情況。圍繞落實“第一議題”制度、依規依法履職用權、防範廉政風險等，指出問題不足，共商解決辦法，達到傳導壓力、明確思路、壓實責任的目的。如實完整記錄談話內容，並由談話對象簽字確認，增強談心談話嚴肅性。



談後跟蹤督辦、推動整改。談心談話的目的在於及時發現和解決問題，更好地促進工作落實。談心談話結束後，駐校紀檢監察組扎實做好“後半篇文章”，對通過談心談話發現的苗頭性傾向性問題，督促談話對象認真反思剖析，制定整改措施，推動全面徹底整改，力求思想上有觸動、落實上見行動。與談話對象所在單位同步建立問題台賬、整改台賬、進展台賬，將問題整改情況作為日常監督重點，明確專人負責，持續跟蹤督辦，形成談話反饋、問題整改、工作提升的閉環機制。適時對整改情況開展“回頭看”，對問題整改搞形式、走過場、敷衍塞責的嚴肅追責問責，切實擰緊“一把手”管黨治黨責任鏈條，督促其嚴於律己、嚴負其責、嚴管所轄。