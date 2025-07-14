下好協作監督“一盤棋”

中評社北京7月14日電／據中央紀委國家監委網站報導，“近期，我們在核查征遷安置領域相關問題線索及日常監督中發現，部分征遷主管單位及基層幹部存在履職不力、監管缺位甚至公權私用等問題，群眾反映強烈。下一步，我們將繼續發揮協作區機動靈活的優勢，排查整治一批突出問題……”前不久，安徽省六安市金安區紀委監委召開工作例會，統籌“室組地”監督力量，深化整治群眾身邊不正之風和腐敗問題，提高執紀執法工作質效。



近年來，金安區紀委監委充分發揮鄉鎮（街道）紀檢監察協作區審查調查“協作高地”、為民辦事“暖心駐地”和紀檢監察幹部“培訓基地”作用，著力懲治“蠅貪蟻腐”，推動解決群眾急難愁盼問題，讓群眾切身感受到公平正義就在身邊，紀檢監察工作就在身邊。2023年，金安區紀委監委被評為安徽省鄉鎮（街道）紀檢監察協作區建設優秀單位。



針對基層紀檢監察機構人員流動性大、辦案力量有限、辦案水平參差不齊等問題，2022年以來，金安區紀委監委紀檢監察協作區建立了人員隊伍統管、監督檢查聯動、信訪舉報聯辦、問題線索聯查、案件質量聯審、以案促改聯抓的“一統五聯”監督模式。紀檢監察協作區充分發揮委機關領導調度指導、紀檢監察室對口聯繫、派駐紀檢監察組熟悉領域、鄉鎮（街道）紀（工）委貼近群眾的優勢，因案因事因域協作監督，精準處置問題線索、推進案件查辦、深化以案促改。



2024年7月，金安區紀委監委收到東市街道建來社區時任黨總支書記孫某某虛報、騙取徵地拆遷補償款的問題線索。為克服街道紀工委人員力量不足的困難，提升案件辦理質效，金安區紀委監委決定由第六紀檢監察室牽頭，統籌調配第六紀檢監察協作區所轄4個街道紀檢監察人員力量，進行初步核實和審查調查。



第六紀檢監察室安排辦案經驗豐富的業務骨幹在線索排查、分析研判、調查取證等環節“手把手”傳授經驗，所有辦案人員邊學習邊實踐，在查清案件事實的過程中不斷提高業務能力。經查，孫某某利用參與徵地拆遷工作等職務上的便利，非法虛報、騙取徵地拆遷補償款；非法收受他人財物，並為其在拆遷安置中謀取利益；為謀取不正當利益，給予國家工作人員財物。最終，孫某某受到開除黨籍處分，涉嫌犯罪問題被移送檢察機關依法審查起訴。



針對孫某某案件暴露出的徵地拆遷、安置房分配領域突出問題，金安區紀委監委認真研究整個征遷安置工作流程，鎖定腐敗問題易發的關鍵崗位和關鍵環節。同時組織相關鄉鎮（街道）紀（工）委、派駐紀檢監察組採取專題調研、召開座談會、開展個別談話等方式，詳細瞭解區重點工程管理處在征遷安置工作中存在的制度短板和弱項，建立問題清單，以制發紀檢監察建議書、督辦函等方式，督促相關部門制定完善安置房源管理制度、安置房分配選房制度、征遷補償安置工作崗位職責、房屋測量和調查工作流程與制度、重點工程處回遷安置管理辦法（試行）等5項規章制度，讓安置房真正成為群眾的安居房。



紀檢監察協作區成立後，不僅大大提升了基層紀檢監察機構的辦案質效，而且在日常監督中也發揮了重要作用。今年年初，金安區紀委監委黨風政風監督室牽頭，組織全區6個鄉鎮（街道）紀檢監察協作區，深入全區248所中小學、幼兒園開展校園食品安全和膳食經費管理隱患排查工作，針對學校食堂經營、食材採購和經費管理等方面存在的突出問題和隱患漏洞，推動整改問題36個，並對5名責任人進行了問責。