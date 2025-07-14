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江蘇省人大財政經濟委員會原副主任接受調查
http://www.CRNTT.com   2025-07-14 17:59:04


　　中評社北京7月14日電／據中央紀委國家監委網站發布，中央紀委國家監委網站訊　據江蘇省紀委監委消息：江蘇省人大財政經濟委員會原副主任委員戴元湖涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受江蘇省紀委監委紀律審查和監察調查。

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