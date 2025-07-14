“智造”大橋　飛虹越江

中評社北京7月14日電／據中央紀委國家監委網報導，6月27日，位於藤縣境內的藤州潯江大橋正式通車。作為平南岑溪高速公路（簡稱“平岑高速”）全線控制性工程之一，該橋通車後，潯江兩岸通行時間一下子從1小時縮短至5分鐘。



斜拉加懸索，獨特的“三角塔”造型……這是一座“創新”的大橋，項目團隊著力打造創新型示範項目和世界橋梁新名片，建設世界首座獨塔空間纜斜拉—懸索協作體系橋梁，實現多項重大技術突破。這也是一座“智造”的大橋，項目團隊廣泛應用智能化、自動化技術，覆蓋該橋建設全周期，有效提升了建造質效、提高了管理和養護水平。這還是一座“生態”的大橋，為守護一江碧水，項目團隊從設計到施工各環節都堅持生態環保理念，實現綠色施工……



“剛柔並濟”，獨特橋型兼具斜拉橋與懸索橋優勢，實現三大突破



寬闊的水面上，藤州潯江大橋橫跨而過。獨塔高聳，傲立江心。橋身兩端，既有斜拉索，又有懸索。



藤州潯江大橋總設計師、中交公路規劃設計院有限公司專業總監吳明遠介紹，該橋全長1604米，主跨為2＊638米，主塔高238米，為廣西最高橋塔。



常見橋型中，斜拉橋和懸索橋各有所長。一般來說，同等條件下，斜拉橋剛度更大，跨徑多在300米至1100米之間；懸索橋雖跨徑更大，但剛度相對較小。



潯江兩岸丘陵連綿，多為喀斯特地貌；潯江河道寬處達1000多米，通航淨高要求18米；河床底部是中風化砂岩帶，硬度較高，施工較難……無論是地形地貌、通航條件，還是工程地質，都對橋梁結構提出了極高要求。



綜合考慮多種因素，設計團隊最終確定了橋型方案。藤州潯江大橋成為世界首座獨塔空間纜斜拉—懸索協作體系橋梁，實現重大突破。



該橋“剛柔並濟”，兼具斜拉橋剛度與懸索橋跨度等優勢。但獨特的橋型結構，也給施工帶來了重重考驗——



結構體系轉換複雜。施工需在斜拉體系與懸索體系間精準切換，各構件應力、變形狀態難以把控。