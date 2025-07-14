石頭村里的廉書記令人敬佩

中評社北京7月14日電／據中央紀委國家監委網站報導，“貓咡灣石頭多，奈何愚公多；這塊石頭壘梯田，那塊石頭築大壩，石頭上長出金砣砣……”在四川省筠連縣春風村，大人小孩都會唱這首歌，歌詞中的“愚公”之一，就是時代楷模、全國優秀黨務工作者、全國勞動模範、第六屆全國敬業奉獻模範、春風村黨支部書記王家元。



擔任村幹部20多年，王家元團結帶領全村幹部群眾科學實幹、頑強苦幹、創新巧幹，開鑿出山公路、發展特色產業、打造旅遊品牌，帶動鄰村共同致富，使“石頭村”發展成了富裕文明的新農村。



王家元家門口有一塊家規家訓牌匾：“王氏家訓：父慈子孝，兄友弟恭。勤勞為本，節儉家榮。厚德載物，誠實守信。敏而好學，志存高遠。做人要忠，為官要廉。”2004年，王家元當選為春風村村委會主任那天，父親在牌匾下與其促膝長談，語重心長地囑咐：“要做好為村里吃苦的準備，凡事以公為先，一心一意為老百姓謀實惠。”王家元牢記父親的教誨，在工作和生活中一直秉承公正廉潔的作風。



王家元上任之初，春風村流行著“送禮辦事”的潛規則，村民要想找村里辦事，就要給村幹部送禮。“鄰裡之間難免會發生口角，如果其中一方是村幹部，因吵架產生了怨氣，村民有事找村里辦事就更困難了。”王家元專門對此進行了走訪調研，並帶領村委會完善村務管理制度，明確村幹部工作職責，嚴厲禁止拿錢辦事。“誰給村民辦事拿了錢，誰敢吃拿卡要，我就打翻你的碗，臊你的皮。”“你們吵架是私事，村務是公事，誰也不能因私廢公，該辦的事你就得辦。”在村委會會議上，王家元當眾表態。



2007年，王家元當選春風村黨支部書記。面對村“兩委”幹部年齡偏大、班子軟弱渙散的情況，王家元推動實行村幹部責任追究制度，把工作分配到人，嚴格獎懲制度，激勵村組幹部人人盡責、幹實事，提升了大家的精氣神。



談起那一年王家元大義滅親的故事，村民們至今仍然津津樂道。王家元有一個親戚擔任村民小組組長，按輩分論是王家元的舅舅。他自認為輩分高，對該做的工作推諉扯皮，組里的大事小情也是不聞不問。這時，村民都把目光聚焦到王家元身上，想看一看王家元是選擇袒護親友還是秉公處理。讓人意料不到的是，王家元在舅舅家門前召開了一場別開生面的村民會議，經過投票表決，當眾宣布罷免了舅舅的職務，並組織重新選舉。“當幹部必須盡職盡責，想推諉扯皮或者想撈點油水的，最好趁早收手……”王家元在大會上擲地有聲地作出承諾：“我一定秉公辦事，把一碗水端平。”在深入調研的基礎上，王家元在春風村實行工作責任追究制，不管是誰，只要工作出了問題，一定要承擔後果。



在脫貧攻堅時期，為做好精準識別貧困戶工作，王家元和工作人員拿著村民小組長報上來的名單，挨家挨戶走訪，一戶一戶核對基本信息，瞭解家庭情況，把不符合條件的剔除出去，符合條件的及時納入進來，堅決杜絕優親厚友現象的發生，因此也得罪了不少村民。有人抱怨：“王家元管事管得寬，都是政府的政策，他這也不允許，那也不讓拿，太霸道了。”對此，王家元釋然一笑：“我們村幹部站在服務群眾的最前端，一定要做到公平公正。我並非不讓大家享受惠民政策，但要合法合規合情地享受。不該享受的在我這里肯定過不去，該享受的不會少了你的。”