雲南：護航口岸經濟高質量發展

中評社北京7月14日電／據中央紀委國家監委網報導，近日，雲南麻栗坡邊境經濟合作區紀檢監察工委工作人員到天保口岸開展日常監督，發現貿易市場新增10餘家水果批發企業，與企業商戶進行交流時，對方介紹了來這裡做生意的原因。



為提升綜合服務水平，邊合區紀檢監察工委採取“三查三促”監督方式，跟進檢查口岸聯檢部門履職、冷鏈設施運行、惠企政策落實方面情況，督促流程壓縮、通關高效、企業落地，天保口岸已成為全國第三、全省第二的榴蓮進口口岸。今年上半年，文山壯族苗族自治州實現榴蓮進口貿易額12.8億元。



雲南省有8個邊境州（市）、25個邊境縣（市）、27個口岸，發展口岸經濟成為全省產業轉型升級的重要突破口和新的增長點。2023年以來，雲南省委部署開展政治監督“護航行動”，明確由省紀委監委牽頭，圍繞壯大資源經濟、口岸經濟、園區經濟等重點任務開展監督檢查。今年2月，“護航行動”2025年重點任務清單出台，省紀委監委立足監督專責，深化靠前監督、主動監督、常態監督，及時發現口岸經濟發展中的難點、痛點、堵點，形成反饋問題、參與研判、跟進整改的“監督閉環”。



全省紀檢監察機關聚焦口岸經濟發展政策落實、資金支持，口岸建設運行管理等情況開展監督檢查，為建設面向南亞東南亞輻射中心保駕護航。江城哈尼族彝族自治縣紀委監委將監督觸角延伸至項目資金鏈，得知沿邊電子商務小鎮示範項目資金支付緩慢影響進度時，立即約談主管部門，推動資金支付率提升，項目建設周期縮短30%。



“在監督提升口岸基礎設施、優化通關服務過程中，全省紀檢監察機關將數字化、信息化手段融入日常監督，提升監督精準度。”省紀委監委相關負責同志介紹。磨憨—磨丁經濟合作區紀檢監察工委運用區域動態智慧化監督平台，深度分析項目立項、招標投標、施工建設、竣工驗收等各個環節的數據，對124個項目的實施階段進行動態監管，綜合運用監理日志、無人機巡檢等手段對進度遲緩的建設項目進行復盤，依托數據模型對疑似圍標串標、工程量異常等情況進行預警。



“現在通關快得很，10多分鐘就能辦完手續，我們跑運輸的成本降了、收入漲了！”位於邊境的雲南省普洱市孟連傣族拉祜族佤族自治縣芒信通道，一輛輛滿載貨物的卡車正有序高效通關。



今年2月以來，普洱市紀委監委深化“室組地”聯動，組成監督檢查組，深入孟連口岸芒信、大黑山、雪林通道等地開展一線監督，發現部分通道在通關流程、收費標準等方面存在問題。該市紀委監委以“問題清單”形式反饋邊檢、海關等職能部門，督促優化流程。目前，孟連口岸通過服務力量、服務窗口前移，口岸進、出口時間同比縮減33%以上，通關速率得到大幅提升。



優化口岸營商環境是推動口岸經濟高質量發展的重要基礎。全省紀檢監察機關緊盯政商交往是否規範、服務企業是否到位等問題，加強監督，推動破解口岸貿易中的堵點問題。