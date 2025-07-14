中國聯通：發揮技術優勢　提升辦案質效

中評社北京7月14日電／據中央紀委國家監委網站報導，發揮信息通信企業技術優勢，中央紀委國家監委駐中國聯通紀檢監察組在原有智慧紀檢平台基礎上，創設“線索案件自動督辦”模塊，實現對問題線索到案件查辦進度的全流程監管。該模塊自今年2月上線以來，中國聯通各級紀檢機構線索案件辦結率較上年同期提升27.8個百分點、超期線索案件數量同比下降15.4%，案件辦理效能得到有力提升。



“近年來，新型腐敗和隱性腐敗問題呈現出案情複雜、手法隱蔽等特點，案件查辦難度較大。借助大數據手段督辦線索、案件，能夠全面掌握案件查辦進度，同時通過對工作進度的預警、督辦、考核，倒逼幹部辦案能力提升。”駐中國聯通紀檢監察組有關負責同志表示。



據瞭解，中國聯通智慧紀檢平台涵蓋信訪舉報、審查調查、案件審理、案件管理、監督檢查、巡視巡察、宣教研究、隊伍建設、綜合保障九個板塊。此次增設的“線索案件自動督辦”模塊是對於案件管理板塊功能的進一步拓展，主要對尚未提出處置意見的線索、未辦結的初核或函詢線索、未轉其他處置意見的暫存線索、未結案件“四類事項”實施動態監控。同時，通過建立三級自動預警機制，在不同階段以不同頻次向問題線索、案件承辦人及承辦處室主任等自動發送提醒，實現及時預警。



運用“線索案件自動督辦”模塊，駐中國聯通紀檢監察組可實時掌握全系統在辦線索案件情況，並通過對在辦線索案件情況的分析研判，指導各級紀檢機構有力有序辦理線索案件。中國聯通二級單位紀委負責同志及案管人員等可通過平台實時查看案件辦理階段、時限及辦理人信息，分級分類生成管理數據及明細報表，從而實現對超時超期等情況的警示提醒。



“下一步，駐中國聯通紀檢監察組將面向中國聯通各級紀檢機構的案件監督管理人員，研發‘在辦線索案件報表、指標體系’，便於及時掌握本單位全量線索案件辦理的情況、單件線索案件辦理情況等，用於輔助案件監督管理，全方位助力提高線索案件辦理質效。”駐中國聯通紀檢監察組有關負責同志介紹。