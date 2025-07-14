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雲南省住建廳原巡視員接受調查
http://www.CRNTT.com   2025-07-14 17:54:24


　　中評社北京7月14日電／據中央紀委國家監委網站發布，據雲南省紀委監委消息：雲南省住房和城鄉建設廳原巡視員李洪林（已退休）涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受雲南省紀委監委紀律審查和監察調查。

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