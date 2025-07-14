中評社北京7月14日電／據新華社報導，又是一年畢業季，人工智能（AI）相關人才成為就業市場的“香餑餑”。在企業展位和高校雙選會上，“大模型研究員”“算法工程師”等AI相關崗位以誘人薪資虛位以待。



當下，AI技術以前所未有的廣度和深度融入經濟社會運行，正在重塑職業版圖。



一方面，AI給就業帶來一定衝擊。與人類歷史上的工業革命不同，此輪AI浪潮的發展，不僅導致部分重復性體力勞動被替代，還開始影響傳統意義上被視為“安全區”的腦力勞動。人工客服、生產線上的工人、傳統的汽車駕駛員以及曾經吃香的原畫師、翻譯等，都在擔心被AI搶走飯碗。



另一方面，AI既促進了新興產業蓬勃發展，又與實體經濟深度融合，催生不少新產業、新業態、新模式，創造了如“人工智能訓練師”“數據標注工程師”等一批新職業，打開一片廣闊的就業“新藍海”。某招聘網站近日發布的《智駕和機器人領域人才洞察》報告稱，2025年4月，智駕和機器人領域的新發崗位數量較2024年1月增長了28倍。據麥肯錫報告預測，到2030年，中國對AI專業人才的需求預計將達600萬人，而人才缺口可能高達400萬人。



就業是最基本的民生。我們要理性看待AI與就業的關係，積極採取有效措施應對挑戰。要看到，當前AI崗位面臨大量人才缺口，與此同時，部分相關專業的畢業生卻無法達到崗位要求，“就業難”和“招工難”並存的結構性就業矛盾在AI領域尤為突出。因此，我們要扎實推進AI教育，加快構建完備的“AI＋”適應性教育體系，培養更多“適銷對路”的AI復合型人才。要強化AI職業技能培訓，提升職業教育培訓適配性，促進勞動者能力提升和就業轉型，為普通人鋪就穿越“技術風暴”的“緩衝帶”。



同時，我們要加強科學研判，完善應對預案，穩慎把握AI替代勞動力的範圍、力度、節奏，並深化就業公共服務，加強社會保障和失業救助。比如，可由政府或相關機構以公益形式，為中低技能勞動者提供工業機器人操作、數據采集等實用課程，針對被替代人員制定更加靈活的社保繳費制度，加強靈活就業人員和新就業形態人員的權益保障，等等。



歷史經驗表明，技術進步最終會通過擴大經濟規模創造更多就業機會。AI不是就業市場的“侵略者”，而是生產力躍升的新引擎。深挖AI產業發展帶來的就業潛力，助力勞動者實現技能和價值躍升，就能用就業創造效應減緩就業替代影響，實現更高質量、更充分的就業。