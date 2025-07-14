雲智算安全產業穩步前行

中評社北京7月14日電／據新華社報導，北京中關村國家自主創新示範區集中展示人工智能＋、商業航天等前沿科技領域的多項技術、產品。新華社記者 鄭煥鬆攝



雲智算安全產業，是融合雲計算、人工智能、大數據等前沿技術，為算力基礎設施、數據流通、智能應用等提供全方位安全保障的產業領域。當前，隨著數字經濟規模持續擴大，各行業對算力的需求呈爆發式增長，雲智算安全產業迎來了前所未有的發展機遇。



中國通信標準化協會副理事長兼秘書長代曉慧表示，近年來，我國數字基礎設施從補短板走向強能力，雲計算、人工智能等新一代信息技術與實體經濟深度融合，成為推動數字經濟增長的重要引擎。雲智算三者協同融合，構建產業格局，雲智算安全也成為數字經濟發展的重要保障。



中國信息通信研究院黨委副書記王曉麗認為，雲計算以其強大的資源規模、服務便捷等優勢為人工智能應用普及提供了堅實的算力支撐。雲智算融合成為趨勢，不斷驅動數字化轉型普惠與智能。強化雲智算安全建設，是護航數字中國發展的基石。



“隨著以數智化為核心特徵的新一代科技革命深入推進，技術革新帶來的安全挑戰日益嚴峻複雜，傳統安全體系已難以應對智能化、動態化的新型威脅。為更好適應智能時代需求，安全體系正逐步從傳統模式向雲智算安全體系轉型升級，構建適應智能時代需求的新型防護體系。”北京市經濟和信息化局副局長顧瑾栩說。



王曉麗分析，我國雲智算安全產業呈現良好發展態勢。國家層面重點關注各主體數據安全責任界定與協同。《算力互聯互通行動計劃》提出，在算力互聯互通過程中各有關主體應進一步明確安全責任界面，提高數據安全管理能力；《網絡數據安全管理條例》要求，網絡數據處理者、接收者、委托處理者、多處理者應通過合同等方式約定各自的數據安全保護責任。



人工智能推動產業梯度式創新。通過與人工智能融合，安全運營中心、雲工作負載保護平台等產品實現了智能分析和響應，產品創新空間極大；雲防火墻等產品可完成主動防禦，具有較高創新力；運維安全等產品能夠支持異常行為智能檢測，實現了一定創新。