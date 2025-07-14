厚植人工智能創新土壤

中評社北京7月14日電／據新華社報導，北京市印發《北京市人工智能賦能新型工業化行動方案（2025年）》，對達到國內一流、國際領先水平的大模型算力成本給予最高不超過3000萬元支持；杭州市出台《杭州市加快建設人工智能創新高地實施方案（2025年版）》，支持企業多路線攻關大模型前沿技術……近日，多地紛紛出台相關政策，為培育人工智能企業創新生態錨定發展方向。



人工智能企業創新生態是圍繞人工智能技術發展與應用，由各類主體、資源和環境相互聯結、協同作用形成的動態網絡系統。近年來，我國積極推動人工智能企業創新發展，從政策層面鼓勵企業開拓思路、突破傳統發展模式，加速創新技術迭代。例如，上海市以“模速空間”為核心載體，構建“北斗七星”產業矩陣，形成獨特創新生態模式，已輻射帶動徐匯區聚集大模型企業近400家，累計推動50個備案大模型落地，約占全市的61%。又如，杭州市在資源禀賦不占優勢情況下，通過構建“政策引導—市場驅動—文化賦能”三位一體的創新生態，突破發展桎梏。



在全球科技競爭日益激烈的背景下，依賴“短平快”項目堆砌推動人工智能企業創新已不合時宜。唯有深耕創新生態培育，促進創新要素實現“自發集聚—自主配置—自由生長”的良性循環，方能孕育出更多具有全球競爭力的人工智能領軍企業。



優化政策供給是培育創新生態的重要基石。需制定科學靈活的政策體系，通過稅收減免、財政扶持、知識產權保護等政策杠杆，引導和激勵人工智能企業加大基礎研發投入，加強自主創新能力建設。建立健全政策評估反饋機制，根據市場環境變化與企業實際需求，及時校准政策方向、優化政策內容，確保政策精準匹配產業發展需求，為人工智能企業成長築牢制度根基。