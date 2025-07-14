製造業“內外兼修”加快轉型升級

中評社北京7月14日電／據新華社報導，從外觀的工業設計到內里的智能化水平，從中式美學的國潮風尚到精益求精的匠心精神……我國製造業在“內外兼修”中加快轉型升級，呈現出向智向綠向高端的發展態勢，不斷增強新動能、迸發新活力。



一枚車標蘊藏的“製造力”



一枚小車標里究竟有著怎樣的“大文章”？在我國製造業加快培育新質生產力的當下，車標並非僅僅是品牌標識，實則是技術實力、生產精度、設計能力等的綜合載體，是“製造力”的體現。



日前在京舉行的2025享界用戶星享之夜活動上，華為常務董事、終端BG董事長餘承東與北汽集團黨委書記、董事長張建勇共同發布了享界星型車標“寰宇之星”。



記者在現場看到，享界新車標以六邊形為骨架，延續了鴻蒙智行的家族式設計，硬朗輪廓與東方審美的“留白”融合更加凸顯科技感；中心採用雙層設計，上層星芒向外舒展，如星光漫射，下層細密紋理在金屬上凝練成“見光不見紋”的精致質感。



據餘承東介紹，享界“寰宇之星”星型車標，承載著品牌“手可摘星”的浪漫願景，延續一貫的寰宇美學設計，在為享界品牌增添更加鮮明的視覺標識同時，進一步提升享界品牌豪華高端定位。



業內人士則認為，車標作為汽車外觀品質的重要組成部分，對製造精度與工藝複雜度要求極高。例如人們熟知的寶馬車標，需通過CNC數控銑床加工模具，誤差控制在0.1毫米以內。而此次享界新車標採用微米級電鑄工藝，在金屬表面雕刻近3000圈紋理，才能實現“見光不見紋”的光影效果。這些工藝直接體現製造企業在材料處理、精密加工、質量控制等核心製造環節的技術水平。



不僅如此，車標的演變還是製造產業格局轉型的映射。在傳統製造時代，車標強調的是汽車的機械性能，例如寶馬的藍白標源於飛機螺旋槳，代表動力技術；奧迪四環標誌象徵四家傳統車企的結盟。而在智能製造時代，車標成為智能化轉型的象徵。例如享界星標設計中應用了白銀比例與G3曲率，凸顯“高智感”；長安新車標的金屬質感搭配立體切割線條，以簡潔圖形化構型呈現科技感。



此外，車標設計日益成為用戶參與製造的接口，成為連接消費需求與生產鏈條的媒介。例如享界新車標基於用戶對“文化味與辨識度”的訴求，是從海量用戶反饋里“篩”出來的結果；比亞迪的“夏”字標是出於全民共創的征集活動，使文化認同與製造能力深度融合。