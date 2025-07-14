尼日利亞前總統布哈里去世

中評社北京7月14日電／據新華社報導，尼日利亞總統提努布13日通過其特別顧問發表聲明說，尼日利亞前總統布哈里當天在英國倫敦去世，享年82歲。



聲明說，提努布對布哈里的去世表示深切哀悼，已指示尼日利亞副總統謝蒂馬等官員前往英國，護送布哈里的遺體回國。



提努布下令，尼日利亞全國降半旗，以表達對已逝領導人的敬意。



布哈里1942年12月出生於尼日利亞卡齊納州，曾於2015年至2023年任尼日利亞總統。