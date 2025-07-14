AI眼鏡賽道火熱　新品迭代加速

中評社北京7月14日電／據新華社報導，近日，一名小朋友在哈爾濱舉辦的第三十四屆哈洽會主會場體驗AI與VR技術結合的智能化眼鏡。新華社記者 王鬆 攝



“看一下支付”“是智能助手，更是生活搭子”……近段時間，靈伴科技、小米、大朋VR等廠商不斷推出新品AI眼鏡，且在功能和適用場景上不斷迭代。業界認為，AI眼鏡有望成為AI應用的重要載體，隨著軟硬件不斷升級以及生態瓶頸的突破，未來3至5年有望迎來產量突破的拐點。



新品頻發



6月17日，杭州靈伴科技有限公司（下稱“靈伴科技”）聯合支付寶上線全球首個智能眼鏡支付方案。靈伴科技研製的智能眼鏡Rokid Glasses，內置支付寶“看一下支付”功能，在確保安全的前提下，幫助用戶便捷支付。



據悉，未來雙方還將進一步拓展更多便民生活服務。例如，駕車駛離停車場時快速“看一下”即可繳費；語音快速完成手機充值、水電煤繳費等生活繳費；以及語音打車、點餐等出行相關支付場景，還可隨時將用戶的購買需求加入日程提醒。



Rokid Glasses是靈伴科技與藍思科技聯合開發的AI＋AR眼鏡，近期正式下線並上市。“智能眼鏡支付只是未來智能支付生態的一個開端。隨著技術的不斷進步和應用場景的拓展，智能眼鏡有望成為人們生活中無處不在的支付終端。”靈伴科技聯合創始人向文傑表示。



記者注意到，近來，AI眼鏡新品頻發，且在功能和適用場景上不斷迭代。在提詞、拍攝、物體識別、實時翻譯、導航、健康監測等功能基礎上紛紛增加支付、直播等功能，以期更好融入日常生活。



6月26日，在小米“人車家全生態發布會”上，小米集團董事長兼CEO雷軍發布小米首款AI眼鏡，起售價1999元。雷軍表示，小米AI眼鏡是“隨身的AI入口”。這款機身40克的AI眼鏡除了支持拍攝、視頻通話、直播、耳機、語音問答導航外，也具備掃碼支付等功能。



6月30日，樂相科技有限公司（大朋VR）預發布全新智能穿戴產品——DPVR AI Glasses，其被定義為“是智能助手，更是生活搭子”。DPVR AI Glasses基於百度智能雲平台，整合了最新一代DeepSeek大模型技術打造智能交互能力。