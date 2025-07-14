腦機接口助力“心想”到“事成”

中評社北京7月14日電／據新華社報導，頸部脊髓損傷的患者借助腦機接口外骨骼氣動手套重獲抓握能力、仿生義肢可以讓截肢患者彈琴作畫、漸凍症失語患者通過無線植入式腦機接口“開口”說話……近期腦機接口技術頻頻實現新突破，國內外應用案例密集落地，將腦機接口這一前沿技術再次帶入公眾的視野。



腦機接口是什麼？據業內專家介紹，人體的運動，大部分都依賴於大腦生成的信號指令，這些指令通過遍布人體的神經網絡控制人體進行活動。腦機接口技術通過捕捉大腦產生的腦電信號，將其轉化為機器可理解的指令，可以實現大腦與外部設備的直接交互。



“如果說大腦是司令部負責下達命令，腦電波信號就像傳令兵，帶著大腦的命令沿著驛路一樣的神經網絡向肌肉、器官傳達命令。”浙江強腦科技有限公司合夥人何熙昱錦接受《經濟參考報》記者採訪時說，腦機接口技術就是鋪出新的“驛路”，讓大腦的命令可以傳到身體外，再通過算法把它們翻譯成機器能理解的指令。腦機接口的基本原理並不複雜，就像給大腦裝了一個與外部世界溝通的橋梁。



腦機接口可以實現哪些功能？



北京腦科學與類腦研究所所長羅敏敏告訴記者，目前腦機接口技術的應用主要在醫療領域。比如某些癱瘓患者，其神經系統遭到破壞，大腦對於身體各部位的指令傳輸中斷，導致患者失去行動能力。腦機接口可以直接從大腦中接收腦電信號，跳過受損的神經“路線”，將信號輸出到人體外的設備中。患者不僅能夠用意念控制電腦，甚至還可以借助機械臂實現喝水等日常功能，大大改善自理能力和生活質量。



業內專家表示，腦機接口技術作為人類思維與外部世界直接交互的一種新路徑，不僅為疾病患者生活的改善帶來了希望，也為未來的人機交互帶來了無限可能。



羅敏敏表示，腦機接口技術能做的遠遠不局限於醫療領域，腦機接口有望提供一種更高效的人機交互方式。



“除了醫療領域，大健康和人機交互是腦機接口技術最有前景的兩大拓展方向。在大健康領域，現代社會中睡眠障礙、焦慮壓力等問題越來越普遍，為腦機接口技術提供了巨大應用空間。人機交互領域同樣潛力巨大，大腦操控的智能終端控制應用正在逐步成為現實，可能徹底改變我們與數字世界的互動方式。