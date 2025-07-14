﻿對峙17個月　韓國醫學生宣布復學

去年12月，韓國實習醫生和醫學生抗議政府擴招醫學院的政策。（圖片來源：大公網） 中評社北京7月14日電／據大公報綜合韓聯社、《韓國時報》報導：韓國醫學生協會12日宣布，此前因不滿政府擴招醫學院而集體休學的醫學生將全面復學。這場長達17個月的對峙出現轉機，但仍存在諸多變數，包括同樣罷工的住院醫生是否重返工作崗位仍未可知。



韓國醫學生協會在聲明中稱，韓國的醫療系統正處於“前所未有的危機中”，“這一毀滅性的結果是由尹錫悅政府的行動和政策失敗造成的。”該協會表示，將信任總統李在明和韓國國會，希望與李在明展開談判。不過，聲明中並未提及返校的確切日期。



尹錫悅政府此前推動韓國醫學院擴招，決定從2025年開始增加醫學院招生名額2000人。這一計劃自公布以來就被韓國醫學界強烈反對，自去年2月起，數千名住院醫生罷工辭職，許多醫學生陸續休學。這場對峙導致韓國醫療系統癱瘓，人手極度短缺導致不少患者因無法及時得到救治而亡，醫大教授也因長時間工作疲勞紛紛請辭。



韓媒報導，這些休學的醫學生不太可能立即返回學校，學校和政府需要決定是否在不對長期缺勤採取任何紀律措施的情況下，允許他們返學。另一方面，衹有當同樣因抗議而離開醫院的住院醫生也重返工作崗位時，醫療服務系統才有可能完全恢復。



韓國住院醫生協會緊急對策委員會表示，將於14日在國會與政府進行閉門會談，討論醫生復職條件等議題。據悉目前已有不少辭職的住院醫生另覓其他醫院工作，全面返回原就職醫院工作面臨極大挑戰。