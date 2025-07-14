秦腔版《紅河穀》首演

中評社北京7月14日電／據光明日報報導，7月11日，秦腔版《紅河穀》在陝西大劇院首演。這部作品以1904年“江孜戰役”為歷史基底，聚焦藏漢兒女丹珠、洛桑、雪兒在抗英鬥爭中的生死抉擇。與同名的電影不同，戲曲版以藏族少女丹珠為核心，將其“敢愛敢恨、舍生取義”的形象推向舞台中央。



首演當晚亮相的是“梅花版”陣容。二度梅花獎得主、陝西省戲曲研究院院長李梅飾演的丹珠以“甩袖”“開打”的秦腔程式演繹藏族少女的剛烈，又以特色舞蹈的旋轉韵律展現雪域兒女的熾烈，尤其在“舍身取義”橋段，她高唱“血水蓋不住冰山的潔白，野火燒不盡遍地的幹柴”，將現場氣氛推向高潮。



邊肖、趙揚武、李軍梅、李小青、王航等五位梅花獎得主分別塑造洛桑、雪兒等角色，藏漢青年“沼澤救護”時的默契配合、抗英戰場上的背靠背厮殺通過“唱做念打”的融合得到了鮮明呈現。



當大幕落下，丹珠的歌聲仍在回蕩：“美麗的河穀我的家，長出的還是多情的花。”此時，舞台上白牦牛、哈達等民俗符號再次集體亮相，在燈光下組成“高原圖騰”……



值得關注的是，劇中青年演員組成的“青春版”也在首演前的彩排中亮相。“‘雙版本’創排正是為了讓民族故事在不同代際的觀眾中都能找到共鳴。”李梅表示，這種“老帶新、AB組”的創作模式已成為陝西省戲曲研究院人才培養的傳統。