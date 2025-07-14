亞利桑那州居民染鼠疫身亡　18年來首例

鼠疫是一種由鼠疫耶爾森杆菌引起的傳染疾病。（圖片來源：大公網） 中評社北京7月14日電／據大公報綜合CNN、《紐約時報》報導：美國亞利桑那州科科尼諾縣衛生官員12日證實，當地一名居民感染鼠疫身亡。這是該縣自2007年以來首次出現鼠疫致死案例。



據報導，死者曾到弗拉格斯塔夫市的一家醫院就診，11日確診當天搶救無效去世。醫院證實，該男子感染了鼠疫耶爾森杆菌，引起肺鼠疫，出現嚴重的肺部感染。當局已展開調查，釐清感染源頭。據科科尼諾縣官員稱，該地區上一宗鼠疫死亡病例出現在2007年，死者曾接觸一具感染鼠疫的動物屍體。



鼠疫是一種由鼠疫耶爾森杆菌引起的傳染疾病，主要通過被感染的跳蚤叮咬傳播，亦可在齧齒動物、寵物和人類之間傳播，被認為是14世紀殺死歐洲一半人口的黑死病源頭。鼠疫主要分為腺鼠疫、肺鼠疫和敗血性鼠疫，其中肺鼠疫最致命。



美國疾病控制和預防中心（CDC）稱，全美每年平均出現7宗鼠疫病例，大多發生在西部各州。去年7月科羅拉多州南部出現一宗人類感染鼠疫病例，今年3月一名新墨西哥州居民死於漢坦病毒，被認為很可能是因接觸感染鼠疫的齧齒動物所致。CDC稱，鼠疫可通過抗生素治癒，但必須在感染後迅速進行治療。據美國國立衛生研究院稱，鼠疫人際傳播的風險很低，已知的最後一宗人際傳播病例發生在1924年的洛杉磯。