泰語外教結緣中國十餘載

中評社北京7月14日電／據中國僑網報導，“我來到中國13年，這裡帶給我太多的美好與感動，我與中國的緣分會越來越深。”廣西民族大學泰語外教張親親（Piyapond Daechomongkol）13日接受中新社記者採訪時說。



今年36歲的張親親來自泰國曼谷，現任廣西民族大學東南亞語言文化學院泰語專業教師。近期，她正在參與編寫新一版的教材《泰語視聽說》。



2012年，張親親本科畢業於泰國博仁大學漢語經貿專業。她認為自己在學業上需要繼續深造，於是來到中國廣西求學。在廣西民族大學獲得應用語言學碩士學位後，張親親留校擔任外教。



作為中國面向東盟開放合作的前沿和窗口，廣西與泰國各領域合作緊密，是中國學生學習泰語人數較多的省區之一。張親親認為，泰語作為中國的小語種專業，首先要讓學生對其感興趣。為此，她將泰國文化融入教學，與學生互動頻繁，讓課堂生動有趣。



“口語課程最重要的是要教會學生怎麼說。在課堂上，我不會局限在一方講台，而會去到每個同學身邊，觀察學生的發音，讓其舉一反三。”張親親說。



自2017年起，張親親參與編寫和校對了《泰語情景口語》等多本教材。這些教材被中國多所高校引進使用。



“目前，我在參與編寫新版《泰語視聽說》。泰語專業教材音頻、視頻裡面的一些句子、用詞比較舊了，我們需要進行更新，教給學生新的知識和信息，以拓展學生的視野。”張親親說。



“課堂上，張老師像自由穿梭的‘精靈’，她的課很有趣，我非常喜歡。”廣西民族大學泰語專業學生潘丹丹說，課堂外，張老師是我們的“玩樂搭子”，經常和我們一起參加學校潑水節等各類活動，還與我們聚餐，分享泰式美食，讓我們深入瞭解泰國文化。



“我與中國的緣分從廣西開始。我在這裡學習和工作，還認識了我的愛人。”張親親說，與丈夫相識相愛後，其歸屬感滿滿。越瞭解中國，她發現自己越愛這個國家。