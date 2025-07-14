在“大金磚合作”中把握“金色機遇”

中評社北京7月14日電／據人民日報報導，青年是深化人文交流、增進民心相通的重要橋梁。青年合作是金磚合作的重要領域。



近日，金磚國家領導人第十七次會晤在巴西里約熱內盧舉行。這次領導人會晤是新成員印度尼西亞和10個夥伴國加入金磚合作機制後舉行的首次峰會，多個新興市場和發展中國家、國際和地區組織受邀與會。



來自“金磚大家庭”的多名年輕一代華僑華人日前在接受記者採訪時分享了他們在生活、工作中感受到的“金色機遇”，並表示“大金磚合作”彰顯出金磚機制的感召力和影響力，他們願意為金磚合作貢獻更多青春力量。



金磚“迎新”，帶來嶄新變化



近日，金磚國家領導人第十七次會晤發表里約熱內盧宣言。宣言表示，金磚國家重申對金磚精神的承諾，在歷年峰會成果基礎上，將在擴大後的金磚機制下進一步加強合作，重點圍繞政治與安全、經濟與金融、文化與人文三大支柱展開。



“巴西媒體紛紛報導此次領導人會晤取得的成果。巴西與中國在金磚機制下不斷深化的合作關係，更是大家關注的熱點。”巴西華人林筠說，在日常生活中，她能夠從許多細節處感受到中巴合作日益緊密。例如，越來越多巴西民眾選擇購買中國品牌的商品，尤其是中國製造的電動汽車；除了進出口貿易之外，來巴西投資設廠的中國企業明顯增多，巴西街頭的中國面孔也隨之增加。



“我們在俄羅斯也非常關注金磚合作。看到中國宣布將建立中國—金磚國家新質生產力研究中心、設立金磚國家新工業‘金鷺’卓越獎學金的消息，我們很振奮，這將幫助金磚國家培養更多創新人才，助力金磚國家創新發展。”俄羅斯90後華僑吳鵬說，年輕一代的優勢在於富有創新意識，對新技術、新領域的接納度更高，相信跨領域、跨國家之間的創新合作能夠推動中國與俄羅斯以及其他金磚國家更持久的發展。



今年1月，馬來西亞、泰國、古巴等多個國家成為金磚夥伴國，印度尼西亞成為金磚正式成員。這是繼2023年實現歷史性擴員之後，金磚發展過程中的又一重要進展。6月，越南成為第十個金磚夥伴國，更多國家表達加入金磚合作機制的意願。生活在這些國家的年輕一代華僑華人切身感受到金磚機制帶來的嶄新機遇。