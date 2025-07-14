美國總統特朗普擬9月訪英

中評社北京7月14日電／據新華社報導，英國白金漢宮14日發表聲明說，美國總統特朗普9月17日至19日將對英國進行國事訪問。



這是特朗普第二次以美國總統身份受邀對英國進行國事訪問。此前他曾於2019年訪問英國，受到當時英國女王伊麗莎白二世的接待。



此行將使特朗普成為首位兩次對英進行國事訪問的美國總統。按慣例，美國總統在首次國事訪問後，若再次訪問英國，通常僅與英國君主進行茶敘或午宴。



美國媒體認為，此訪被視為斯塔默政府努力與特朗普政府保持溝通、減輕特朗普政府部分政策對英國造成不利影響的一部分。