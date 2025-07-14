【
大
中
小
】 【
打 印
】
美國總統特朗普擬9月訪英
http://www.CRNTT.com
2025-07-14 14:04:35
中評社北京7月14日電／據新華社報導，英國白金漢宮14日發表聲明說，美國總統特朗普9月17日至19日將對英國進行國事訪問。
這是特朗普第二次以美國總統身份受邀對英國進行國事訪問。此前他曾於2019年訪問英國，受到當時英國女王伊麗莎白二世的接待。
此行將使特朗普成為首位兩次對英進行國事訪問的美國總統。按慣例，美國總統在首次國事訪問後，若再次訪問英國，通常僅與英國君主進行茶敘或午宴。
美國媒體認為，此訪被視為斯塔默政府努力與特朗普政府保持溝通、減輕特朗普政府部分政策對英國造成不利影響的一部分。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
英國財政大臣：不急於與美國達成貿易協議
(2025-04-24 16:25:32)
英國將大幅提升彈藥產能以減少對美依賴
(2025-04-22 08:32:19)
英國首相府：斯塔默於下周赴美與特朗普會面
(2025-02-18 10:55:51)
美國批准向英國出售高增益測量系統
(2024-11-28 16:33:52)
大使辭職，英美關係能緩和嗎？
(2019-07-11 14:06:35)