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2025新疆超級草莓音樂節開幕
http://www.CRNTT.com   2025-07-14 14:54:43


7月12日，在2025新疆超級草莓音樂節現場，人們觀看表演。（圖片來源：新華社）
　　中評社北京7月14日電／據新華社報導，7月12日，2025新疆超級草莓音樂節在烏魯木齊開幕。

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