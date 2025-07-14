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2025新疆超級草莓音樂節開幕
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2025-07-14 14:54:43
7月12日，在2025新疆超級草莓音樂節現場，人們觀看表演。（圖片來源：新華社）
中評社北京7月14日電／據新華社報導，7月12日，2025新疆超級草莓音樂節在烏魯木齊開幕。
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